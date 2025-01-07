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艾爾段：若敘利亞分裂 土耳其已準備好介入

中央社／ 伊斯坦堡6日綜合外電報導
土耳其總統艾爾段。新華社
土耳其總統艾爾段。新華社

敘利亞總統阿塞德（Bashar Assad）政權上月初垮台，各派勢力尚待新政府整合。土耳其總統艾爾段今天表示，若敘利亞陷入分裂，土耳其已準備好採取行動介入。

美國政治新聞網Politico報導，艾爾段（Recep TayyipErdogan）在記者會說：「我們不會坐視以任何形式裂解敘利亞或破壞敘國完整結構之舉，一旦看到有這方面風險，我們會迅速採取必要行動。」

● 敘境內庫德族 土耳其有意一舉剷除

目前敘利亞的共主沙姆解放組織（HTS）為土耳其所支持，這讓安卡拉當局得以左右敘國新領導階層。與此同時，土耳其長久以來都視盤據敘國東北部的庫德族勢力為眼中釘。

敘國庫德族控制區的武裝為敘利亞民主軍（SDF），其中還含庫德族民兵人民保衛軍（YPG）。土耳其將人民保衛軍列為恐怖組織，稱它們與庫德工人黨（PKK）有聯繫；庫德工人黨自1980年代以來一直在土耳其境內發動叛亂。

艾爾段說：「我把話挑明，這些選擇恐攻與暴力者的唯一下場就是帶著他們的武器葬身黃土。這點誰都阻擋不了。」

土耳其外長費丹（Hakan Fidan）今天也說，敘利亞境內的人民保衛軍即將被「根除」，安卡拉不容對方繼續存在敘國。敘利亞2011年爆發內戰後，土耳其就曾多次揮師入侵敘利亞。

● 新年大造艦 土耳其展擴軍企圖

另據國防新聞（Defense News）報導，土耳其海軍在2025新年始伊宣布國造艦艇開工，包括一艘潛艦、一艘航艦及TF-2000防空驅逐艦的首艦。

土耳其的國造潛艦（MILDEN）計畫為排水量2700噸級的柴電潛艦，配備能延長水下活動時間的絕氣推進系統（AIP）。潛艦裝配土耳其國產武器、系統與感應器，讓潛艦酬載量更大、潛航更深。

TF-2000防空驅逐艦能偵測、攔截彈道飛彈威脅並提供艦隊更強大作戰能力。這型驅逐艦排水量8300噸，將裝載96個土耳其國產垂直發射單元。

國造航艦（MUGEN）則為一艘6萬噸、尺寸與英國伊麗莎白女王級相近的中型航艦。航艦將採滑跳起飛/攔阻降落（STOBAR），滑跳甲板設於艦首，斜角甲板作為降落區。

航艦採單一艦島設計，整合固定式相位陣列雷達等電子裝備。艦上裝有兩部飛機升降機，分別在艦島前方與後方，預計能搭載50架各式有人/無人艦載機。

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