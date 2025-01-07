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加薩援助車隊遇襲 聯合國糧食署控以色列開火

中央社／ 紐約聯合國總部6日綜合外電報導

聯合國世界糧食計劃署今天指控以色列加薩走廊（GazaStrip）襲擊他們的援助物資車隊，表示至少有16顆子彈打在有著清楚標示的車身上，所幸無人受傷。

法新社報導，世界糧食計劃署（World FoodProgramme）譴責這起「駭人」、「令人無法接受」的事件，並再次呼籲「有關各方尊重國際人道法、保護平民生命，並容許人道援助安全通行」。

世界糧食計劃署在聲明中表示：「這列有清楚標示的世界糧食計劃署車隊在瓦第加薩（Wadi Gaza）檢查站遭到以色列軍隊射擊，置我方人員於險境，也使車隊停滯。」

世界糧食計劃署還說：「這列車隊有3輛車、8名人員，均已取得以色列當局規定的所有通行許可，但仍遭到惡意槍擊。車身上至少卡了16顆子彈…所幸，這場駭人的事件中，並無人員受傷。」

在法新社詢問下，以色列軍方表示有接到該車隊遭襲擊的消息，但並未說明消息來源。

以色列軍方的聲明並指出：「這起事件經過檢視、釐清作業程序，且調查結果會進一步分析。」

聲明還說，以色列軍方會繼續「在加薩走廊執行對抗恐怖組織的行動，並盡一切可能減少對無辜平民的傷害」。

以色列 加薩走廊 恐怖組織 聯合國

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