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美國務卿有信心促成加薩停火 但未必在拜登任內

中央社／ 首爾6日綜合外電報導
美國國務卿布林肯。歐新社
美國國務卿布林肯。歐新社

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天說，他有信心能達成加薩走廊（Gaza Strip）停火協議，但可能會在現任總統拜登本月20日卸任後。

法新社報導，布林肯去年多次試圖在以色列與巴勒斯坦「哈瑪斯」（Hamas）之間促成停火協議，都未成功。他說，拜登政府「每天、每一分鐘都在努力」促成一項能使以色列人質獲釋的協議，直到任期結束。

正在首爾訪問的布林肯告訴記者：「我們非常希望在未來兩週內完成這件事…如果不能在未來兩週內完成，我有信心會在某個時間點做到，希望宜早不宜遲。」

「當協議達成時，將以拜登總統提出且幾乎獲得全世界支持的計畫為基礎。」

美國總統當選人川普將於本月20日就職，他矢言更加支持以色列，並警告哈瑪斯，若不釋放2023年10月7日突襲以色列擄走的人質，將「大難臨頭」。

一名哈瑪斯官員本月5日說，哈瑪斯已準備好在可能與以色列達成的協議「第一階段」釋放34名人質；以色列則表示，已恢復於卡達展開的間接談判。

布林肯說，哈瑪斯更積極要達成協議，但尚未大功告成。

他說：「我們需要哈瑪斯做出最終的必要決定來達成協議，從根本上改變人質所處環境，把他們放出來，並帶給加薩人民解脫；在區域整體上，創造一個真的能讓事情好轉的機會。」

哈瑪斯2023年10月7日大規模攻擊以色列，以色列隨即反擊，向加薩發起軍事行動，至今尚未結束。布林肯在這段期間共赴中東12次。

在俄羅斯與烏克蘭戰爭方面，俄方表示，烏軍5日在俄國邊境庫斯克州（Kursk）發動反攻。布林肯說，烏克蘭在庫斯克州的部署，對未來任何談判都至關重要。

此外，布林肯還說，美方認為俄羅斯正與北韓在太空領域擴大合作，以回報北韓派兵協助俄軍攻擊烏克蘭。

布林肯說：「朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）已獲得俄羅斯的軍事裝備和培訓。我們現在有理由認為莫斯科有意與平壤分享先進太空和衛星技術。」

布林肯說，美國也認為，俄羅斯「可能接近」正式接受北韓為核武國家；這與美國駐聯合國大使湯瑪斯－葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）最近說法一致。

以色列 哈瑪斯 布林肯

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