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川普就職前加薩停火浮現 哈瑪斯：準備釋放34名人質

中央社／ 加薩走廊5日綜合外電報導

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯高層今天告訴法新社，已經準備好釋放34名以色列人質，作為潛在換囚協議「第一階段」其中一環。

報導指出，該名高層表示：「哈瑪斯（Hamas）已經同意釋放以色列所提名單上的34名以色列犯人，這是換囚協議中第一階段其中一部分。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室指出，哈瑪斯尚未提出根據潛在協議而得以獲釋的人質名單。

要求不具名的該名哈瑪斯高層表示，初始換囚行動中的這34名人質包括仍被關押在加薩走廊（GazaStrip）的所有婦女、孩童、年長者，以及生病的俘虜。

不過該名高層同時指出，哈瑪斯需要時間確認他們是否依然活著。

這名哈瑪斯高層說：「哈瑪斯同意釋放34名囚犯，不管他們是生是死。不過，本組織需要一週的平靜期，好跟俘虜他們的人溝通，以確認哪些人依然活著，哪些人已經死亡。」

哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列而引爆這場戰爭，期間有251名人質遭到挾持。仍被關押在加薩的96人中有34人被以色列軍方認定已經死亡。

卡達、埃及和美國數月以來一直在試圖達成結束這場戰爭的協議，並於美國總統當選人川普就職前數日展開最新一波努力。

與此同時，根據救援人員表示，以色列今天繼續砲擊加薩走廊，至少又造成23人喪生。

迄今長達近15個月戰爭期間，雙方僅於2023年11月間有過為期一週停火，當時有80名以色列人質、240名巴勒斯坦犯人獲釋。

人質 以色列 哈瑪斯

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