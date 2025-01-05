以色列證實復談加薩停火 轟炸未見減緩

以色列今天證實，加薩停火和釋放人質的談判已在卡達（Qatar）復談。另方面救援人員表示，在加薩走廊新一波遭受轟炸中，有30多人喪生。

法新社報導，加薩民防機構表示，加薩市（GazaCity）古拉氏（al-Ghoula）一家的住宅在黎明時遭空襲擊中，有11人喪生，其中7人是兒童。

暴力肆虐之際，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）證實已與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）恢復在卡達的間接談判工作，盼能將2023年10月遭擄的人質帶回家。

卡茲表示，總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）已給予「繼續談判的詳細指示」。