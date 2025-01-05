以色列外長證實 加薩停火談判已在卡達重啟
以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今天證實，已在卡達恢復與哈瑪斯（Hamas）的間接談判，以釋放在2023年10月哈瑪斯跨境攻擊中遭扣押的以國人質。
法新社報導，以國防長辦公室表示，卡茲告訴以國人質、女兵阿爾巴格（Liri Albag）的家屬，政府「正努力解救人質，特別是3日（從以國）出發前往卡達進行談判的以色列代表團」。
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯3日發布聲明稱，與以色列關於加薩停火的間接談判將於當天稍晚將在卡達重新展開。
哈瑪斯表示，「間接談判將於3日重啟，地點在卡達首都杜哈（Doha）。」
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室2日指出，他已授權談判代表赴杜哈持續談判。
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