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「迎接世界各地班機」 敘利亞大馬士革機場1月7日起恢復國際航班
敘利亞當局今天表示，首都大馬士革的主要機場將從下週起恢復國際航班營運。敘國前總統阿塞德上月被推翻後，這類商業班機在當地遭到中斷。
根據國營的敘利亞新聞社（SANA）報導，敘利亞民航及航空運輸總局（General Authority of Civil Aviation and Air Transport）局長沙利比（Ashhad al-Salibi）宣布：「我們將從7日開始，歡迎在大馬士革國際機場（Damascus International Airport）起降的國際航班。」
沙利比談到，他們向阿拉伯世界及其他區域的國際航空公司再次保證，「在夥伴協助下，我們已開始修復阿勒坡（Aleppo）和大馬士革的機場，以迎接來自世界各地的班機」。
國際援助飛機和其他國家的外交代表團已能在敘利亞降落，國內航班也已恢復運行。
卡達航空（Qatar Airways）本月2日宣布，睽違近13年後，它將恢復飛往大馬士革的班機，7日開始每週3個航班。
一名卡達官員上月告訴法新社，杜哈當局已向新敘利亞政府提供協助，以讓大馬士革的機場恢復營運。
自伊斯蘭主義組織領導的反抗軍去年12月8日推翻阿塞德（Bashar al-Assad）以來，法新社記者同月18日目擊第一架飛機從大馬士革的機場起飛，前往敘利亞北部的阿勒坡。
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