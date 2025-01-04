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拜登政府告知國會擬軍售以色列 價值逾2600億

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
美國總統拜登。圖／歐新社
美國總統拜登。圖／歐新社

1名美國官員今天表示，拜登政府已通知國會，擬向以色列出售價值80億美元（約新台幣2634億元）武器。顯示以色列在加薩走廊的作戰雖已造成數萬巴勒斯坦人喪命，華府不改支持。

路透社報導，這筆軍售案仍須經由美國聯邦參眾兩院同意。而據美國新聞網站Axios稍早披露，軍售項目包括戰機和攻擊直升機所需的彈藥，以及砲彈、小型炸彈和彈頭。

數月來美國有抗議民眾要求對以色列實施武器禁運，但華府政策依然大致文風不動。2024年8月，美國已核可對以色列出售價值200億美元（約新台幣6586億元）的戰機與其他軍備。

拜登（Joe Biden）政府的說法是，他們正在幫助以色列抵禦伊朗撐腰的好戰組織，包括統治加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯（Hamas）、活躍於黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）及葉門的青年運動（Houthis）。

以色列對加薩走廊的進攻，已造成當地所有230萬人口幾乎全數流離失所，並引發糧食危機，導致以色列面臨種族滅絕的指控。面對國際社會的抨擊，華府仍力挺這個中東地區盟邦。

以色列 加薩走廊 美國 軍售

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