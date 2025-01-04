哈瑪斯：3日將與以色列在卡達重啟加薩停火談判
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）聲明指出，哈瑪斯與以色列關於加薩停火的間接談判今天稍晚將在卡達重新展開。
法新社報導，哈瑪斯表示，「間接談判今天，3日將重新展開，地點在卡達首都杜哈（Doha）。」
哈瑪斯指出，這次談判將「聚焦於確保協議致使敵對行動完全停止（以及）撤離佔領部隊」。
居中調停的卡達、埃及和美國數月以來持續在以色列和哈瑪斯之間來回從事談判，但未能終止在加薩逾1年的衝突。
雙方達成協議的主要障礙，是以色列對於同意長久停火的意願不高。
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室昨天指出，他已授權談判代表赴杜哈持續談判。
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