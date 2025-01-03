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新一輪杜哈和談前夕 以色列發動34波空襲！加薩走廊至少71死
綜合《衛報》、《半島電台》報導，在新一輪以色列加薩戰爭和平談判舉行的前夕，以國不斷加強對加薩地區的空襲力道，過去24小時至少有71名巴勒斯坦人在空襲中喪命。
加薩政府表示，以國在過去24小時內展開「可怕的罪行」，對巴勒斯坦的飛地區發動34波空襲，至少71人死亡；光3日黎明以來，就至少26名巴勒斯坦人喪生。
巴勒斯坦人權組織「真相」（Al-Haq）表示，以國家在加薩地區不斷強制民眾撤離，目的在於加強對飛地區居民的空襲，即使人道主義安全區的居民也在攻擊範圍內。
聯合國則譴責以國對加薩醫院的攻擊行為，稱醫療設施「禁止軍事襲擊與入侵」。
自2023年10月7日以來，以國對加薩戰爭已奪去至少45,581名巴勒斯坦人性命、108,438人受傷。
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