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以色列空襲加薩各地 醫護人員：至少54死

中央社／ 開羅2日綜合外電報導
以色列20日空襲加薩走廊（Gaza Strip）各地，造成至少54名巴勒斯坦人喪生。 美聯社
以色列20日空襲加薩走廊（Gaza Strip）各地，造成至少54名巴勒斯坦人喪生。 美聯社

醫護人員表示，以色列今天空襲加薩走廊（Gaza Strip）各地，造成至少54名巴勒斯坦人喪生，其中11人死於馬瓦希區收容流離失所家庭的帳篷營地。

路透社報導，醫護人員說，馬瓦希區（Al-Mawasi）營地的這11名死者包括婦人與孩童。此區之前被指定為留給平民的人道區域。

以色列與統治加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）交戰至今已進入第15個月。哈瑪斯治下的加薩衛生部今天表示，加薩警察部門首長薩拉（Mahmoud Salah）及其助手沙萬（Hussam Shahwan）也死於空襲。

以色列軍方則表示，他們是基於情報空襲馬瓦希區並擊斃沙萬，並稱沙萬是哈瑪斯安全部隊在南加薩的領導人。但以軍並未提及薩拉死亡。

以軍今天其他空襲總共奪走至少43條巴勒斯坦人的性命，其中包括汗尤尼斯（Khan Younis）內政部總部的6人。北加薩賈巴利亞難民營（Jabalia）及夏提營區（Al-Shati）、中加薩的馬加齊難民營（Al-Maghazi）也有人命喪以軍攻擊。

巴勒斯坦 空襲

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