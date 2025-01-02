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以色列新年空襲加薩南部難民營 釀15死

中央社／ 開羅2日綜合外電報導

醫療人員表示，以色列今天凌晨對加薩走廊南部一座難民營發動空襲，造成15名巴勒斯坦人喪命。以色列昨天警告，若哈瑪斯（Hamas）繼續發射火箭彈，以軍將加強打擊力道。

路透社報導，醫療人員指出，包括婦女和兒童在內等10名罹難者，是在加薩南部城市甘尤尼斯（KhanYounis）以西的馬瓦希（Al-Mawasi）一處帳篷內遇難。

以色列去年5月下令平民從加薩走廊其他地方撤離後，馬瓦希被劃定為人道主義專區，有數十萬流離失所的民眾在此避難。

法新社報導，以色列在新年元旦這一天，持續對加薩走廊發動空襲。

加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社說：「世界以慶祝活動迎接新年，而我們見證了在2025年伊始，午夜剛過，以色列就在賈巴利亞鎮（Jabalia）發動第一起大屠殺。

巴薩爾說，以色列對流離失所者棲身的屋舍發動空襲，造成「15人喪生，20多人受傷」。

以色列軍方則告訴法新社說，他們已經「消滅」了在賈巴利亞「恐怖結構內」活動的幾名哈瑪斯武裝分子，但未說明有多少人。

以色列 加薩走廊 空襲

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