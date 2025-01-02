巴勒斯坦當局封殺半島電視台 控播出煽動性內容

巴勒斯坦官方媒體報導，巴勒斯坦自治政府今天指控總部設於卡達的半島電視台（Al Jazeera）播放「煽動性內容」，並宣布在巴勒斯坦境內禁播。

綜合法新社與路透社報導，巴勒斯坦新聞機構瓦法社（Wafa）指出：「由文化部、內政部與通訊部組成的專門部長級委員會已決定暫停半島電視台衛星頻道的播出，並凍結其在巴勒斯坦的所有活動及辦公室運作。」

報導指出：「這項決定同時暫時凍結所有記者、員工、工作團隊及相關頻道的運作，直到半島電視台的法律地位符合巴勒斯坦現行的法律與規範為止。」

報導還說：「這項決定是為了回應半島電視台執意播出帶有誤導性、煽動性、挑撥性以及干預巴勒斯坦內政的煽動性報導內容。」

半島電視台一名員工向法新社證實，電視台於約旦河西岸雷馬拉（Ramallah）的辦公室今天已收到停播令。

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）譴責這項禁令，並透過聲明表示：「這項決定與自治政府近期採取的一系列任意行動一致，這些行動旨在限制公共權利與自由，並強化對巴勒斯坦人民的安全控制。」

哈瑪斯透過聲明表示：「我們要求巴勒斯坦自治政府立即撤回這項決定…這對於確保媒體繼續報導占領行為並支持我們人民的堅定立場至關重要。」

半島電視台日前報導巴勒斯坦安全部隊與激進分子在哲寧（Jenin）發生的種種衝突後，與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）所屬的巴勒斯坦解放陣線（El Fatah）派系間的緊張關係升溫。

半島電視台去年12月底曾譴責巴勒斯坦解放陣線在約旦河西岸部分遭占領地區，針對該電視台發起「煽動運動」。

半島電視台當時發布聲明表示：「這場運動起因於該電視台報導哲寧地區的巴勒斯坦安全部隊與抵抗戰士間的衝突。」

聲明還說：「在報導哲寧地區的悲劇性事件時，半島電視台確保各方觀點都得以呈現，包括抵抗戰士的觀點，以及巴勒斯坦安全部隊發言人的觀點。」