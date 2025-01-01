加薩中部難民營、北部市鎮傳遭以色列空襲 至少17死

巴勒斯坦官方通訊社瓦法社（WAFA）報導，以色列今天空襲加薩走廊中部的布賴吉（al-Bureij）難民營和北部市鎮賈巴利亞（Jabalia），造成至少17名巴勒斯坦人死亡。

路透社報導，以色列軍方尚未對消息置評，但其阿拉伯語發言人稍早曾在社群媒體平台X發文警告，說以軍即將打擊從布賴吉一帶發射火箭的武裝分子，呼籲當地居民撤離。

這道淨空指示引發新一波居民遷徙，但目前仍不清楚有多少人受到影響。

以色列表示，他們在加薩走廊（Gaza Strip）北部至今近3個月的打擊行動，目的是為了防止巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）重新集結。以軍說，對平民下疏散指示是為了預防他們受波及所傷。

賈巴利亞、貝特漢諾（Beit Hanoun）和貝特拉希亞（Beit Lahiya）等加薩北部城鎮附近區域，如今多已淨空並被夷平，令人揣測以色列有意讓這片地區在以哈戰爭結束後成為一塊封閉的緩衝區。

根據瓦法社報導，以色列軍方炸毀了貝特拉希亞鎮上和賈巴利亞內外的住宅區，偏加薩走廊中部的加薩市和布賴吉難民營的部分區域則遭到戰車砲擊。