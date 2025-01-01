聯合國：以色列攻擊致加薩醫療保健近乎全面崩潰

根據聯合國今天發布的報告，以色列對加薩走廊（Gaza Strip）醫院和附近地區發動的攻擊，導致這處巴勒斯坦領土的醫療保健幾乎崩潰。

法新社報導，聯合國人權辦公室報告指出，此類攻擊引發各界對以色列是否遵守國際法的嚴重擔憂，並列舉可能犯下戰爭罪和反人類罪。

聯合國人權辦公室在聲明中表示：「以色列對加薩醫院和周邊發動致命攻擊以及相關戰鬥，將（加薩）醫療保健系統推向全面崩潰的邊緣，對巴勒斯坦人獲得衛生和醫療服務造成災難性影響。」

這份長達23頁的報告以「在加薩敵對行動升級期間對醫院的攻擊」為題，聚焦在2023年10月7日至2024年6月30日這段時間。

報告說，在此期間，27家醫院和另外12個醫療機構至少遭遇136次攻擊。

這些攻擊造成醫護、醫務人員和其他平民大量傷亡，並對民用基礎設施造成重大損害，甚至完全摧毀。

報告指出，醫療人員和醫院只要不實施或不被用來實施人道主義職能之外的敵對行為，都能受到國際人道法特別保護。

調查發現，以色列一再聲稱巴勒斯坦組織將加薩醫院不當用於軍事目的，這項說法「含糊其辭」。

報導稱：「迄今公開的消息，不足以證實這些指控，這些說法仍是模糊和空泛，在某些情況下似乎與公開資訊相互矛盾。」

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）說，在戰爭期間保護醫院至關重要。

他說，這份報告「生動且詳細地描述加薩醫療系統遭到的破壞，以及患者、工作人員和其他平民在這些攻擊中遇害的程度，這些攻擊公然無視國際人道主義法和人權法」。