快訊

台北101跨年「英雄光雕秀」搶先登場 一睹奧運好手、12強中華隊英姿

蘿拉毀滅式爆料！蔡阿嘎祭律師聲明回擊 笑稱：吸毒仔急了

台中跨年估湧20萬人潮！ 晚間9:46發布避免踩踏風險警訊

敘利亞反抗軍同意解散併入國防部 外籍戰士成為軍官

中央社／ 黎巴嫩貝魯特30日綜合外電報導
敘利亞新領導層上週公布，已與國內反抗軍組織就解散併入國防部達成協議，目前已任命多名軍官。 美聯社
敘利亞新領導層上週公布，已與國內反抗軍組織就解散併入國防部達成協議，目前已任命多名軍官。 美聯社

敘利亞新領導層上週公布，已與國內反抗軍組織就解散併入國防部達成協議，目前已任命多名軍官。

法新社報導，敘利亞實際領導人夏拉（Ahmad al-Sharaa）總司令部29日在通訊軟體Telegram，頒布任命49人擔任指揮官的指令，這是阿塞德（Bashar al-Assad）政府8日垮台以來，敘國首次頒布這類人事令。

這次人事令名單中包括部分來自夏拉領導的「沙姆解放組織」（HTS）成員，以及在敘利亞內戰之初即逃兵加入反對派的前軍官。

另據路透社報導，2名敘利亞消息人士表示，隨著大馬士革當局試圖將反抗軍團體，組建成專業部隊，敘利亞新領導人也納入外國戰士，包括維吾爾人，以及約旦人與土耳其人。

據土耳其斯坦伊斯蘭黨（TIP）發布的聲明和敘利亞軍方消息人士證實，中國維吾爾族武裝分子庫達貝爾迪（Abdulaziz Dawood Khudaberdi）被任命為準將。

庫達貝爾迪也就是扎希德（Zahid），他是土耳其斯坦伊斯蘭黨部隊在敘利亞的指揮官。

土耳其斯坦伊斯蘭黨在官網發表聲明說，另外兩名維吾爾戰士阿卜杜薩馬德（Mawlan TarsounAbdussamad）和阿瑪德（Abdulsalam Yasin Ahmad）被授予上校軍階，並向他們及維吾爾族群體表達祝賀之意。

敘利亞國防部29日公告所有獲任命者的姓名，但是並未公告他們的國籍。

土耳其 敘利亞 維吾爾

延伸閱讀

親俄阿塞德垮台 敘利亞新領導人與烏克蘭外長會談

NBA／亞歷山大連26場破20分 雷霆輕取黃蜂豪取10連勝

敘利亞新領袖：武器全歸國有 武裝派系解散編入軍隊

敘利亞過渡政府防長與外長出爐 反抗軍高層獲任命

相關新聞

敘利亞反抗軍同意解散併入國防部 外籍戰士成為軍官

敘利亞新領導層上週公布，已與國內反抗軍組織就解散併入國防部達成協議，目前已任命多名軍官

塔利班下令女性活動區封窗 稱「目睹可能導致不雅行為」

阿富汗神學士（Taliban，另譯塔利班）最高領導人日前發布命令，禁止住宅建築設置能夠看見女性活動區域的窗戶，並表示應該...

親俄阿塞德垮台 敘利亞新領導人與烏克蘭外長會談

敘利亞新聞社報導，敘利亞實質領導人夏拉今天和烏克蘭外長率領的代表團舉行會談。在親俄的敘利亞前總統阿塞德垮台後，基輔當局亟...

以軍突襲 北加薩僅存大醫院停擺

世界衛生組織（WHO）表示，以色列27日在卡邁爾艾德旺醫院附近鎖定哈瑪斯武裝分子展開軍事行動，讓這座北加薩最後一座大型醫...

以總理辦公室：內唐亞胡將接受攝護腺切除手術

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室表示，內唐亞胡被診斷出泌尿道感染後，將於明天接受前列腺...

以色列軍方拘留加薩北部醫院院長 另逮捕240餘人

以色列軍方今天表示，已結束對加薩走廊北部卡邁爾艾德旺醫院、「哈瑪斯指揮中心」的突襲行動，並已拘留該醫院院長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。