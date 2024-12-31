敘利亞逾半兒童失學 國際慈善團體籲立即採取行動
國際慈善團體救助兒童會（Save the Children）今天告訴法新社，經過近14年的內戰，敘利亞逾半學齡兒童失學，救助兒童會呼籲「立即採取行動」。
法新社報導，救助兒童會還表示，絕大多數敘利亞兒童還亟需食物在內的緊急人道援助，其中至少有一半需要心理幫助來克服戰爭創傷。
救助兒童會敘利亞主任穆赫雷斯（Rasha Muhrez）在首都大馬士革接受法新社採訪時說：「約有370萬兒童失學，他們需要立即採取行動讓他們重返學校。」還說：「失學兒童占學齡兒童一半以上。」
穆赫雷斯還說：「約750萬兒童亟需立即的人道援助」。
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