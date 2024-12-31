快訊

台北101跨年「英雄光雕秀」搶先登場 一睹奧運好手、12強中華隊英姿

蘿拉毀滅式爆料！蔡阿嘎祭律師聲明回擊 笑稱：吸毒仔急了

台中跨年估湧20萬人潮！ 晚間9:46發布避免踩踏風險警訊

敘利亞逾半兒童失學 國際慈善團體籲立即採取行動

中央社／ 大馬士革30日綜合外電報導

國際慈善團體救助兒童會（Save the Children）今天告訴法新社，經過近14年的內戰，敘利亞逾半學齡兒童失學，救助兒童會呼籲「立即採取行動」。

法新社報導，救助兒童會還表示，絕大多數敘利亞兒童還亟需食物在內的緊急人道援助，其中至少有一半需要心理幫助來克服戰爭創傷

救助兒童會敘利亞主任穆赫雷斯（Rasha Muhrez）在首都大馬士革接受法新社採訪時說：「約有370萬兒童失學，他們需要立即採取行動讓他們重返學校。」還說：「失學兒童占學齡兒童一半以上。」

穆赫雷斯還說：「約750萬兒童亟需立即的人道援助」。

創傷 敘利亞

延伸閱讀

親俄阿塞德垮台 敘利亞新領導人與烏克蘭外長會談

敘利亞基督徒首迎平安夜禮拜 宗教問題考驗新政權

敘利亞新領袖：武器全歸國有 武裝派系解散編入軍隊

美取消1000萬美元懸賞令 晤敘利亞新當家「會談融洽」

相關新聞

敘利亞反抗軍同意解散併入國防部 外籍戰士成為軍官

敘利亞新領導層上週公布，已與國內反抗軍組織就解散併入國防部達成協議，目前已任命多名軍官

塔利班下令女性活動區封窗 稱「目睹可能導致不雅行為」

阿富汗神學士（Taliban，另譯塔利班）最高領導人日前發布命令，禁止住宅建築設置能夠看見女性活動區域的窗戶，並表示應該...

親俄阿塞德垮台 敘利亞新領導人與烏克蘭外長會談

敘利亞新聞社報導，敘利亞實質領導人夏拉今天和烏克蘭外長率領的代表團舉行會談。在親俄的敘利亞前總統阿塞德垮台後，基輔當局亟...

以軍突襲 北加薩僅存大醫院停擺

世界衛生組織（WHO）表示，以色列27日在卡邁爾艾德旺醫院附近鎖定哈瑪斯武裝分子展開軍事行動，讓這座北加薩最後一座大型醫...

以總理辦公室：內唐亞胡將接受攝護腺切除手術

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室表示，內唐亞胡被診斷出泌尿道感染後，將於明天接受前列腺...

以色列軍方拘留加薩北部醫院院長 另逮捕240餘人

以色列軍方今天表示，已結束對加薩走廊北部卡邁爾艾德旺醫院、「哈瑪斯指揮中心」的突襲行動，並已拘留該醫院院長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。