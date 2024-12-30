快訊

黃國昌、黃珊珊質疑檢方目的「要柯羈押、辭黨主席2選1」 北檢三點澄清

與綠營主流意見不同！評柯文哲案「證據薄弱」挨批 謝長廷臉書再反擊

焚屍滅證失敗！老翁遭對折塞冷凍櫃 檢警獲暗助找到屍體

敘利亞新領袖：選舉恐等4年後 維持與伊朗俄國關係

中央社／ 杜拜29日綜合外電報導

敘利亞當前實際領導人夏拉今天向阿拉伯衛星電視台表示，敘國可能需要4年時間才能舉行選舉，並指出與伊朗和俄羅斯維持關係的重要性，還有呼籲美國取消制裁。

夏拉（Ahmad al-Sharaa）告訴屬於沙烏地阿拉伯的阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya），在敘利亞準備選舉的過程「可能需要4年時間」。3週前，他領導的伊斯蘭主義組織「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham,HTS）和其他反抗軍盟友推翻了長期統治敘國的總統阿塞德（Bashar al-Assad）。

他補充道，「我們需要重寫憲法」，而這可能得耗費「兩三年時間」。

夏拉在這場訪問中談到許多議題。他希望美國總統當選人川普（Donald Trump）即將上任的政府，能取消對敘利亞實施的制裁，敘國在阿塞德統治下飽受戰爭蹂躪又貧困。

夏拉說，對敘利亞實施制裁的根據，是阿塞德政權所犯下的罪行，而既然阿塞德已經下台，「那些制裁應該自動撤銷」。

包括美國在內，夏拉的沙姆解放組織被多國政府列為恐怖組織。

夏拉也指出敘利亞與俄羅斯和伊朗維持關係的重要性，儘管這兩國都是阿塞德的關鍵盟友。

夏拉說：「像伊朗這樣重要的區域國家，敘利亞不與其維持關係就無法繼續發展，但這種關係必須建立在尊重兩國主權、兩國事務都不受干預的基礎上。」

他也談到，俄羅斯和敘利亞之間存在「深厚戰略利益」，敘國所有武器都是來自俄國，許多發電廠也是由俄國專家管理，「我們不願俄國以某些人希望的方式離開敘國」。

夏拉也提到，當地由庫德族領導的部隊應該併入國家軍隊，例如美國支持但土耳其反對的「敘利亞民主力量」（SDF）。

敘利亞 美國 阿塞德

延伸閱讀

敘利亞基督徒首迎平安夜禮拜 宗教問題考驗新政權

敘利亞新領袖：武器全歸國有 武裝派系解散編入軍隊

「盼平等對待每個人」阿塞德政權垮台後 敘利亞婦女為自由發聲

敘利亞與阿富汗政權垮台比一比 美俄武器被接收...誰損失更慘重？

相關新聞

無預警掃蕩境內難民營 巴勒斯坦自治政府圖謀何事？

加薩被以色列狂轟濫炸，黎巴嫩也因為真主黨挑釁慘遭以色列入侵，敘利亞又閃電變天，整個中東局勢豈是一個亂字了得！12月中旬，獲以色列允許在約旦河西岸當家的巴勒斯坦自治政府（PA），無預警突襲境內北部難民營，舉止非常罕見。這個半自治（傀儡）政權，槍口竟然朝內，而且是針對難民營，究竟有何盤算？

以軍突襲 北加薩僅存大醫院停擺

世界衛生組織（WHO）表示，以色列27日在卡邁爾艾德旺醫院附近鎖定哈瑪斯武裝分子展開軍事行動，讓這座北加薩最後一座大型醫...

以總理辦公室：內唐亞胡將接受攝護腺切除手術

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室表示，內唐亞胡被診斷出泌尿道感染後，將於明天接受前列腺...

以色列軍方拘留加薩北部醫院院長 另逮捕240餘人

以色列軍方今天表示，已結束對加薩走廊北部卡邁爾艾德旺醫院、「哈瑪斯指揮中心」的突襲行動，並已拘留該醫院院長

葉門搭機遇以色列空襲 世衛秘書長坦言憂命不保

以色列昨天對葉門叛軍「青年運動」發動一系列攻擊，空襲葉門首都國際機場等目標，當時人在機場的世界衛生組織（WHO）秘書長譚...

以空襲沙那機場 世衛秘書長譚德塞險遭波及：僅相距幾公尺

12月26日，以色列軍方對葉門沙那國際機場發動空襲，據稱目標是青年運動（又譯胡塞組織）的軍事設施。然而，事發時世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞及其團隊正在機場，准備登機離開。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。