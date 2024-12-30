敘利亞新領袖：選舉恐等4年後 維持與伊朗俄國關係

敘利亞當前實際領導人夏拉今天向阿拉伯衛星電視台表示，敘國可能需要4年時間才能舉行選舉，並指出與伊朗和俄羅斯維持關係的重要性，還有呼籲美國取消制裁。

夏拉（Ahmad al-Sharaa）告訴屬於沙烏地阿拉伯的阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya），在敘利亞準備選舉的過程「可能需要4年時間」。3週前，他領導的伊斯蘭主義組織「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham,HTS）和其他反抗軍盟友推翻了長期統治敘國的總統阿塞德（Bashar al-Assad）。

他補充道，「我們需要重寫憲法」，而這可能得耗費「兩三年時間」。

夏拉在這場訪問中談到許多議題。他希望美國總統當選人川普（Donald Trump）即將上任的政府，能取消對敘利亞實施的制裁，敘國在阿塞德統治下飽受戰爭蹂躪又貧困。

夏拉說，對敘利亞實施制裁的根據，是阿塞德政權所犯下的罪行，而既然阿塞德已經下台，「那些制裁應該自動撤銷」。

包括美國在內，夏拉的沙姆解放組織被多國政府列為恐怖組織。

夏拉也指出敘利亞與俄羅斯和伊朗維持關係的重要性，儘管這兩國都是阿塞德的關鍵盟友。

夏拉說：「像伊朗這樣重要的區域國家，敘利亞不與其維持關係就無法繼續發展，但這種關係必須建立在尊重兩國主權、兩國事務都不受干預的基礎上。」

他也談到，俄羅斯和敘利亞之間存在「深厚戰略利益」，敘國所有武器都是來自俄國，許多發電廠也是由俄國專家管理，「我們不願俄國以某些人希望的方式離開敘國」。

夏拉也提到，當地由庫德族領導的部隊應該併入國家軍隊，例如美國支持但土耳其反對的「敘利亞民主力量」（SDF）。