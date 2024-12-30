以總理內唐亞胡前列腺切除手術順利 狀況良好

中央社／ 耶路撒冷29日綜合外電報導

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）被診斷出泌尿道感染後，於今天接受前列腺切除手術，醫院表示手術已順利完成，他的狀況良好。

法新社報導，內唐亞胡接受手術之際，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）持續交戰，距去年10月7日哈瑪斯對以色列發動前所未有的攻擊已超過14個月。

哈達薩醫療中心（Hadassah Medical Centre）透過聲明表示：「總理已從麻醉中甦醒，狀況良好。他已被轉送至恢復室，未來幾天將繼續接受觀察。」

內唐亞胡的辦公室昨天宣布，他被診斷出良性攝護腺肥大而引發泌尿道感染。

內唐亞胡3月接受過疝氣手術，去年7月也曾動刀植入心律調節器。

以色列 哈瑪斯 手術

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