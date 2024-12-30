以總理內唐亞胡前列腺切除手術順利 狀況良好

加薩被以色列狂轟濫炸，黎巴嫩也因為真主黨挑釁慘遭以色列入侵，敘利亞又閃電變天，整個中東局勢豈是一個亂字了得！12月中旬，獲以色列允許在約旦河西岸當家的巴勒斯坦自治政府（PA），無預警突襲境內北部難民營，舉止非常罕見。這個半自治（傀儡）政權，槍口竟然朝內，而且是針對難民營，究竟有何盤算？

2024-12-30 11:30