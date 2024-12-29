土耳其外長與美國務卿通電話 討論敘利亞問題
土耳其外交部表示，土國外長今天與美國國務卿布林肯通電話，討論了與敘利亞新政府合作採取行動，以確保有序完成過渡期的必要性。
路透社報導，土耳其外交部發言人指出，外長費丹（Hakan Fidan）在電話中告訴布林肯，安卡拉不會允許庫德族人民保衛軍（YPG）在敘利亞避難。
美國國務院的聲明指出，布林肯在電話中強調，必須支持敘利亞領導、敘利亞所有的政治進程，「維護人權並優先考慮建立具包容性和代表性的政府」。
聲明指出，布林肯和費丹也討論了防止恐怖主義危及土耳其和敘利亞安全的問題。
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