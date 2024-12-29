快訊

南韓濟州航空失事增至47死！2次降落仍墜毀失速 已知2人獲救

注定孤老終身？研究揭有3個關鍵人格特質容易單身一輩子

博士荒解方／期刊延長畢業 台大教授：沒發表難覓教職

土耳其外長與美國務卿通電話 討論敘利亞問題

中央社／ 安卡拉28日綜合外電報導

土耳其外交部表示，土國外長今天與美國國務卿布林肯通電話，討論了與敘利亞新政府合作採取行動，以確保有序完成過渡期的必要性。

路透社報導，土耳其外交部發言人指出，外長費丹（Hakan Fidan）在電話中告訴布林肯，安卡拉不會允許庫德族人民保衛軍（YPG）在敘利亞避難。

美國國務院的聲明指出，布林肯在電話中強調，必須支持敘利亞領導、敘利亞所有的政治進程，「維護人權並優先考慮建立具包容性和代表性的政府」。

聲明指出，布林肯和費丹也討論了防止恐怖主義危及土耳其和敘利亞安全的問題。

土耳其 布林肯 敘利亞

延伸閱讀

亞塞拜然客機墜毀 白宮：疑遭俄羅斯防空系統擊落

布林肯：世界已經表態「台灣是我們的事情」

美國與恐怖組織「沙姆」破冰？布林肯證實與敘利亞反抗軍直接聯繫

布林肯稱美方與敘利亞反抗軍聯繫 可能重審對敘制裁

相關新聞

以總理辦公室：內唐亞胡將接受攝護腺切除手術

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室表示，內唐亞胡被診斷出泌尿道感染後，將於明天接受前列腺...

以色列軍方拘留加薩北部醫院院長 另逮捕240餘人

以色列軍方今天表示，已結束對加薩走廊北部卡邁爾艾德旺醫院、「哈瑪斯指揮中心」的突襲行動，並已拘留該醫院院長

葉門搭機遇以色列空襲 世衛秘書長坦言憂命不保

以色列昨天對葉門叛軍「青年運動」發動一系列攻擊，空襲葉門首都國際機場等目標，當時人在機場的世界衛生組織（WHO）秘書長譚...

敘利亞阿塞德流亡前夕全紀錄：官邸大門洞開、友邦旁觀

紐約時報21日刊出長文，根據中東多國不具名官員的一手見聞，揭露敘利亞前總統阿塞德（Bashar Assad）12月8日流亡前後鮮為人知的內幕。令人意外的是，反抗軍攻下敘北大城初期，俄羅斯總統普亭就不接阿塞德的電話；而在政權易幟前夕，阿塞德幕僚親信被瞞得密不透風，待他們聽聞阿塞德已出走，驚恐逃命，總統官邸在反抗軍抵達前就大門洞開數小時，後來遭人劫掠一空，整個過程讓人聯想到五代詞人李煜描述的國破家亡場景—最是倉惶辭廟日，教坊猶奏別離歌。

以空襲沙那機場 世衛秘書長譚德塞險遭波及：僅相距幾公尺

12月26日，以色列軍方對葉門沙那國際機場發動空襲，據稱目標是青年運動（又譯胡塞組織）的軍事設施。然而，事發時世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞及其團隊正在機場，准備登機離開。

以軍襲青年運動釀6死！機場也被炸 WHO秘書長譚德塞正要登機逃死劫

以色列26日空襲葉門首都沙那的國際機場和港口等葉門境內目標，據稱造成至少6人死亡。空襲當下，世界衛生組織（WHO）秘書長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。