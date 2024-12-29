以總理辦公室：內唐亞胡將接受攝護腺切除手術

紐約時報21日刊出長文，根據中東多國不具名官員的一手見聞，揭露敘利亞前總統阿塞德（Bashar Assad）12月8日流亡前後鮮為人知的內幕。令人意外的是，反抗軍攻下敘北大城初期，俄羅斯總統普亭就不接阿塞德的電話；而在政權易幟前夕，阿塞德幕僚親信被瞞得密不透風，待他們聽聞阿塞德已出走，驚恐逃命，總統官邸在反抗軍抵達前就大門洞開數小時，後來遭人劫掠一空，整個過程讓人聯想到五代詞人李煜描述的國破家亡場景—最是倉惶辭廟日，教坊猶奏別離歌。

2024-12-28 11:30