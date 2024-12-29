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以總理辦公室：內唐亞胡將接受攝護腺切除手術

中央社／ 耶路撒冷28日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。(美聯社)
以色列總理內唐亞胡。(美聯社)

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室表示，內唐亞胡被診斷出泌尿道感染後，將於明天接受攝護腺切除手術

法新社報導，以色列目前正在加薩走廊（GazaStrip）與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）對戰。哈瑪斯去年10月7日突襲以色列，促使以方在哈瑪斯控制的加薩走廊發動反擊，戰事至今未歇。

以色列總理發聲明指出，內唐亞胡25日在哈達薩醫院（Hadassah Hospital）接受檢查後，「診斷出因良性攝護腺肥大而引發泌尿道感染」。

聲明說：「因此，總理明天將接受攝護腺切除手術。」

內唐亞胡3月接受過疝氣手術，去年7月也曾動刀植入心律調節器。

以色列 內唐亞胡 哈瑪斯 手術

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