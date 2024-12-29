伊朗南部自殺炸彈攻擊 警察情報部門負責人遇害
伊朗官方媒體今天報導，1名自殺炸彈客在伊朗南部港口城市倫格港（Bandar Lengeh）發動攻擊，警察情報部門負責人遇害身亡。
路透社報導，在倫格港警察總部外的攻擊事件中，炸彈客當場死亡，另有1名警察受傷。
這起事件發生在2起自殺炸彈攻擊週年紀念日的數天前。
今年1月3日，在伊朗東南部克爾曼市（Kerman），一場紀念已故高階指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）的儀式發生連環爆炸案，造成將近100人死亡，還有多人受傷，遜尼派穆斯林激進組織「伊斯蘭國」（IS）之後出面宣稱犯案。
美國準總統川普上次擔任總統期間，美國於2020年1月空襲伊拉克首都巴格達的機場，擊斃伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）將軍蘇雷曼尼。
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