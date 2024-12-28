以軍進擊 世衛：北加薩僅剩一間大型醫院停擺

世界衛生組織（WHO）表示，以色列今天在卡邁爾艾德旺醫院附近鎖定哈瑪斯武裝分子展開軍事行動，讓這座北加薩最後一座大型醫療設施停止運作。

法新社報導，世衛組織在社群平台X發布聲明：「初步通報指出，一些重要就診科別在突襲時遭嚴重焚毀。」

以色列軍方在聲明中稱，自以軍10月在北加薩展開全面行動以來，卡邁爾艾德旺醫院（Kamal AdwanHospital）即成「恐怖分子組織的關鍵據點，持續被用作恐怖分子的窩藏處」。

世衛組織表示，據稱仍在醫院內的60名醫護人員與25名病患情況危急，包括使用人工呼吸器的病患。

世衛組織表示，中度到重度的傷病患者被迫撤到遭摧毀且沒在運作的印尼人醫院（IndonesianHospital），對他們的安全「深感擔憂」。

自今年10月6日以來，以色列一直在北加薩加強陸、空攻勢，聲稱目標是防止哈瑪斯（Hamas）武裝分子重新集結。

以軍今天說它們是根據醫院附近有「恐怖分子基礎設施與特工的」情報而展開行動，聲稱在卡邁爾艾德旺醫院附近展開最新行動前，已「安排平民、病患與醫療人員安全撤出」。

然加薩衛生部門引述醫院院長薩菲亞（Hossam AbuSafiyeh），指以軍「朝醫院所有外科部門放火」。

薩菲亞說，以軍要所有醫療人員與流離失所的民眾離開，「醫療團隊中有很多人受傷」。

世衛組織重申停火呼籲，表示這次對卡邁爾艾德旺醫院展開的突襲，「是在不斷加大對世衛與相關夥伴的限制之後發動，且自10月初以來一再攻擊這座醫院或附近地區」。

「這種敵對行為與突襲摧毀我們為維持醫院最低限度運作所付出的所有努力。有系統地毀壞加薩醫療體系，等於對數以萬計需要醫療照顧的巴勒斯坦人判處死刑。」

哈瑪斯否認武裝分子出現在卡邁爾艾德旺醫院內，指控以軍今天強闖，敦促聯合國設立調查委員會「徹查在北加薩犯下的罪行規模」。