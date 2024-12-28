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葉門搭機遇以色列空襲 世衛秘書長坦言憂命不保

中央社／ 蘇黎世27日綜合外電報導
世界衛生組織秘書長譚德塞。路透
世界衛生組織秘書長譚德塞。路透

以色列昨天對葉門叛軍「青年運動」發動一系列攻擊，空襲葉門首都國際機場等目標，當時人在機場的世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天說，他當下不確定自己能否存活下來。

路透社報導，譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）在沙那國際機場（Sanaa InternationalAirport）經歷這場劫難後說，震撼機場的爆炸聲震耳欲聾，事發超過一天，他的耳朵仍嗡嗡作響。

譚德塞說，大家很快就意識到機場顯然遭遇攻擊，他描述在發生大約4起爆炸後，民眾在現場「倉皇逃命」，其中一起爆炸還很靠近他在候機室的座位區，「令人不安」。

他告訴路透社：「由於爆炸聲太近了，距離我們所在位置僅數公尺，我真的不確定自己能否活下來。只要有一點偏差就可能被直接擊中。」

譚德塞說，他與他的同事在接下來約1個小時困在機場內，他認為有無人機飛越上空，擔憂對方可能會再度開槍。他說，他跟他的同事看到殘骸中包含飛彈碎片。

他說：「根本無處可躲藏。沒有任何地方。所以大家就只能暴露在這種情況下，等著看會有什麼事情發生。」

與伊朗結盟的青年運動（Houthis）先前多次朝以色列出動無人機並發射飛彈，聲稱是出於聲援加薩走廊（Gaza Strip）巴勒斯坦人。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在昨天空襲後說，以色列「才剛開始要對付」青年運動。

青年運動控制的薩巴新聞社（Saba News Agency）報導，沙那國際機場遭遇空襲造成3人死亡，荷台達（Hodeidah）遇襲時有3人喪命，另有40人在這波攻擊中受傷。

機場 爆炸 譚德塞

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