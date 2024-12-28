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青年運動：英美聯手空襲葉門首都沙那

中央社／ 沙那27日綜合外電報導

有伊朗在背後撐腰的葉門叛軍「青年運動」（Huthi）指出，首都沙那（Sanaa）今天遭遇空襲

法新社報導，「青年運動」指責，這是英美聯手發動的最新攻擊。目擊者也表示有爆炸情形發生。

以色列、美國或英國未立即對此置評。

1名沙那的居民表示：「我聽見爆炸聲響，我的房子都在震動。」

以色列昨天發動空襲，轟炸沙那的國際機場等基礎設施，造成6人喪生，以回應「青年運動」對以色列的一系列攻擊。

這個葉門叛軍數月來對紅海（Red Sea）和亞丁灣（Gulf of Aden）航行船隻進行攻擊，引發英美一連串報復空襲。

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