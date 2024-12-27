以空襲沙那機場 世衛秘書長譚德塞險遭波及：僅相距幾公尺

（德國之聲中文網）12月26日，以色列軍方對葉門沙那國際機場發動空襲，據稱目標是青年運動（又譯胡塞組織）的軍事設施。然而，事發時世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞及其團隊正在機場，准備登機離開。

譚德塞在社交媒體X（原推特）上發文表示：「大約兩小時前，當我們准備登機離開沙那時，機場遭到了空襲。一名機組成員受傷。據報道，機場至少有兩人遇難。機場的空中交通管制塔台、候機大廳和跑道遭到破壞，距離我們僅幾米之遙。」

譚德塞補充道，由於機場的損毀，團隊需要等待修復完成後才能離開。

死亡與破壞

根據青年運動的電視台Al-Masirah報道，此次空襲造成包括機場區域在內至少6人死亡。聯合國則報告稱，空襲導致機場內3人死亡，另有多人受傷。

以色列軍方在聲明中稱，此次空襲基於情報行動，目標是「恐怖組織青年運動」的軍事設施，包括沙那機場的基礎設施以及青年運動在沙那和荷台達（Hudaida）的發電站。以色列指控青年運動利用這些設施走私伊朗武器，並接待伊朗高級代表團。

以色列軍方向美聯社（AP）表示，事先並不知道譚德塞和WHO團隊當時身在機場。

國際反應

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）通過發言人對葉門局勢升級表示嚴重關切。發言人表示，「秘書長譴責葉門與以色列之間的衝突升級」，並呼籲各方保持克制，避免進一步激化衝突。她特別提到，以色列空襲沙那機場「令人尤為警惕」。

青年運動發言人阿卜杜勒薩拉姆（Mohammed Abdulsalam）譴責以色列的空襲是「猶太復國主義對整個葉門人民的犯罪」。

地緣衝突背景

近年來，青年運動加劇了針對以色列的火箭和無人機襲擊。根據德國《時代在線》的報道，自2023年加沙戰爭以來，青年運動已多次對以色列發起攻擊。包括最近對特拉維夫的火箭襲擊，造成16人受傷。以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）誓言要讓青年運動「付出沉重代價」。

聯合國多次呼籲通過談判解決葉門的復雜衝突。青年運動自稱是「反對以色列的抵抗軸心」一部分，與伊朗、哈瑪斯和黎巴嫩真主黨共同對抗以色列。以色列空襲被認為是對青年運動最近火箭襲擊的報復，同時旨在遏制青年運動通過紅海航道威脅國際航運的行為。

（德意志廣播電台、《時代在線》、美聯社）

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