曾判處數千人死刑 敘利亞前軍法官被捕

敘利亞戰爭監督組織今天表示，敘利亞前總統阿塞德政府的軍事司法官員哈山（Mohammed Kanjo Hassan）已被新當局逮捕，哈山曾判處數千名賽德納亞（Saydnaya）監獄囚犯死刑。

根據敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights），哈山及其20名隨從在沿海托土斯省（Tartus）被捕。托土斯省是阿塞德（Bashar al-Assad）所屬阿拉維教派（Alawite）的大本營。

敘利亞人權瞭望台組織說，在阿塞德領導下的政府，哈山對賽德納亞（Saydnaya）監獄囚犯宣布「數以千計」的判決，包括死刑。

法新社報導，惡名昭彰的賽德納亞建築群位於大馬士革（Damascus）附近，是執行法外處決、酷刑和強迫失蹤的地點，是針對阿塞德反對者實施暴行的大本部。

「賽德納亞監獄拘留者和失蹤者協會」（Association of Detainees and Missing Persons ofSaydnaya）共同創辦人塞里亞（Diab Serriya）表示，2011年至2014年，哈山擔任敘利亞軍事法庭首長，那期間是阿塞德針對「阿拉伯之春」（ArabSpring）所引發民主抗議活動而展開鎮壓的頭3年。

塞里亞說，哈山後來被擢升為全國軍事司法首長，他判處「數以千計人」死刑，而通常「審判時間只有幾分鐘」。

塞里亞的組織估計，趁被關押者家屬著急打探消息之下，哈山向家屬收受賄賂達1.5億美元（約新台幣49億元）。

「賽德納亞監獄拘留者和失蹤者協會」估計，自2011年以來，有3萬人被拘留此獄中，但僅約6000人獲釋；其他人仍下落不明。