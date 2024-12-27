快訊

京華城沈慶京4000萬交保手續完成 坐輪椅辦保重獲自由

烏克蘭首次「活捉」北韓士兵！重傷遭俘虜畫面曝

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 憂接觸證人 由黃國昌妻出面

曾判處數千人死刑 敘利亞前軍法官被捕

中央社／ 貝魯特26日綜合外電報導

敘利亞戰爭監督組織今天表示，敘利亞前總統阿塞德政府的軍事司法官員哈山（Mohammed Kanjo Hassan）已被新當局逮捕，哈山曾判處數千名賽德納亞（Saydnaya）監獄囚犯死刑。

根據敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights），哈山及其20名隨從在沿海托土斯省（Tartus）被捕。托土斯省是阿塞德（Bashar al-Assad）所屬阿拉維教派（Alawite）的大本營。

敘利亞人權瞭望台組織說，在阿塞德領導下的政府，哈山對賽德納亞（Saydnaya）監獄囚犯宣布「數以千計」的判決，包括死刑。

法新社報導，惡名昭彰的賽德納亞建築群位於大馬士革（Damascus）附近，是執行法外處決、酷刑和強迫失蹤的地點，是針對阿塞德反對者實施暴行的大本部。

「賽德納亞監獄拘留者和失蹤者協會」（Association of Detainees and Missing Persons ofSaydnaya）共同創辦人塞里亞（Diab Serriya）表示，2011年至2014年，哈山擔任敘利亞軍事法庭首長，那期間是阿塞德針對「阿拉伯之春」（ArabSpring）所引發民主抗議活動而展開鎮壓的頭3年。

塞里亞說，哈山後來被擢升為全國軍事司法首長，他判處「數以千計人」死刑，而通常「審判時間只有幾分鐘」。

塞里亞的組織估計，趁被關押者家屬著急打探消息之下，哈山向家屬收受賄賂達1.5億美元（約新台幣49億元）。

「賽德納亞監獄拘留者和失蹤者協會」估計，自2011年以來，有3萬人被拘留此獄中，但僅約6000人獲釋；其他人仍下落不明。

敘利亞 監獄 阿塞德

延伸閱讀

敘利亞基督徒首迎平安夜禮拜 宗教問題考驗新政權

敘利亞新領袖：武器全歸國有 武裝派系解散編入軍隊

「盼平等對待每個人」阿塞德政權垮台後 敘利亞婦女為自由發聲

敘利亞與阿富汗政權垮台比一比 美俄武器被接收...誰損失更慘重？

相關新聞

以軍襲青年運動釀6死！機場也被炸 WHO秘書長譚德塞正要登機逃死劫

以色列26日空襲葉門首都沙那的國際機場和港口等葉門境內目標，據稱造成至少6人死亡。空襲當下，世界衛生組織（WHO）秘書長...

伊拉克、黎巴嫩接觸敘利亞新政府 盼建立友好關係

伊拉克代表團今天在敘利亞首都大馬士革（Damascus）會見敘利亞新政府當局，同日黎巴嫩外長與敘利亞外長通話。這是敘利亞...

黎南以軍持續造成破壞 聯合國臨時部隊稱：令人擔憂

以色列和黎巴嫩民兵組織真主黨之間的停火協議已於上月底生效，然而，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）今天對以軍在黎南地...

敘利亞14員警遭擊斃 安全部隊掃蕩阿塞德殘餘釀3死

敘利亞國營媒體報導，效忠敘利亞前總統阿塞德的部隊昨天擊斃14名員警後，敘利亞安全部隊今天向盤據敘國西部托土斯省的親阿塞德...

以色列部長訪伊斯蘭聖地 巴勒斯坦、約旦控「蓄意挑釁」

以色列國家安全部長班吉維爾今天造訪耶路撒冷的艾格撒清真寺院區，此舉激怒巴勒斯坦自治政府及約旦，它們指控這位極右派政治人物...

採訪車遭鎖定5巴勒斯坦記者殉職 以軍稱打擊聖戰分子

加薩走廊衛生當局配合的醫務人員表示，以色列今天清晨對加薩發動空襲，造成至少10人喪生，其中包括5名記者。根據記者權利組織...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。