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以色列襲加薩北部醫院 5名醫護與技術人員死亡

中央社／ 加薩走廊26日綜合外電報導

以色列對加薩進行軍事行動已逾兩個月，加薩北部最後仍在運作的5家醫院其中之一的負責人指出，醫院5名員工今天在以色列空襲下喪命。

法新社報導，貝特拉希亞（Beit Lahiya）卡邁爾艾德旺醫院（Kamal Adwan Hospital）院長薩菲亞（Hussam Abu Safiya）表示：「以色列空襲造成5名醫院員工喪生。」

以色列軍方未立即回覆媒體置評請求。

薩菲亞向土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu NewsAgency）表示，死者為1名兒科醫師、2名護理人員、1名維修技術人員和1名實驗室技術員。

以色列自10月6日以來持續在加薩北部發動大規模攻勢，稱是為了阻止巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）武裝分子重新集結。

加薩南部甘尤尼斯（Khan Yunis）納瑟醫院（NasserHospital）的兒科主任醫師說，冬季來臨，本週有3名嬰兒因「溫度遽降」死亡

在加薩中部，附屬軍事團體的巴勒斯坦電視頻道指出，以色列今天在加薩攻擊他們的車輛，導致5名記者喪生。以軍則稱是在襲擊「恐怖分子小組」目標。

根據目擊者，當時1枚飛彈擊中停放在紐瑟拉特（Nuseirat）艾爾瓦達醫院（Al-Awda Hospital）外的1輛廂型車。

法新社彙整的以色列官方數據顯示，加薩戰爭是去年10月7日由哈瑪斯主導突襲以色列所引發，迄今已造成1208人喪生，多數為平民百姓。

根據聯合國認為可信賴的加薩衛生部資料，以色列在加薩的報復性軍事行動已造成4萬5399人死亡，多數也是平民百姓。

以色列 死亡 醫師

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