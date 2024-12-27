以軍襲青年運動釀6死！機場也被炸 WHO秘書長譚德塞正要登機逃死劫

以色列26日空襲葉門首都沙那的國際機場和港口等葉門境內目標，據稱造成至少6人死亡。空襲當下，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞就在機場，他說自己平安，但他們的飛機有1名機組員受傷。

譚德塞在社群平台X上表示，「機場遭到空中轟炸」時，他與團隊成員正要登機，稱航空交通管制塔及候機室遭破壞，跟他們相距僅幾公尺遠，機場跑道也受損；他與聯合國及世衛的同事都平安，但需要等待機場受損修復後才能離開。

譚德塞當時正在飽受戰火蹂躪的葉門評估該國人道局勢，同時尋求讓被拘禁的聯合國（UN）工作人員獲釋。

以色列軍方未立即回應譚德塞貼文相關問題，但發表聲明稱，以軍「有能力對遠離以色列領土的地區進行精確、有力和重複打擊。」

有目擊者表示，在青年運動掌控的首都沙那，機場被攻擊「超過6次」，鄰近的戴拉米（Al-Dailami）空軍基地亦淪為襲擊目標；另據一名目擊者與青年運動的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）指出，荷台達市（Hodeida）一座發電廠也遭遇一系列空襲。

青年運動控制的薩巴通訊社（Saba news agency）報導，機場遇襲造成3人死亡、荷台達市也有3人罹難，另有40人受傷。

獲伊朗撐腰的青年運動在Telegram貼文中證實這起攻擊，但未透露細節。他們近日也頻頻遭到美軍針對。