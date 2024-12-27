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以軍襲青年運動釀6死！機場也被炸 WHO秘書長譚德塞正要登機逃死劫

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
以色列26日空襲葉門首都沙那的國際機場，WHO秘書長譚德塞遭波及。歐新社
以色列26日空襲葉門首都沙那的國際機場，WHO秘書長譚德塞遭波及。歐新社

以色列26日空襲葉門首都沙那的國際機場和港口等葉門境內目標，據稱造成至少6人死亡。空襲當下，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞就在機場，他說自己平安，但他們的飛機有1名機組員受傷。

譚德塞在社群平台X上表示，「機場遭到空中轟炸」時，他與團隊成員正要登機，稱航空交通管制塔及候機室遭破壞，跟他們相距僅幾公尺遠，機場跑道也受損；他與聯合國及世衛的同事都平安，但需要等待機場受損修復後才能離開。

譚德塞當時正在飽受戰火蹂躪的葉門評估該國人道局勢，同時尋求讓被拘禁的聯合國（UN）工作人員獲釋。

以色列軍方未立即回應譚德塞貼文相關問題，但發表聲明稱，以軍「有能力對遠離以色列領土的地區進行精確、有力和重複打擊。」

有目擊者表示，在青年運動掌控的首都沙那，機場被攻擊「超過6次」，鄰近的戴拉米（Al-Dailami）空軍基地亦淪為襲擊目標；另據一名目擊者與青年運動的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）指出，荷台達市（Hodeida）一座發電廠也遭遇一系列空襲。

青年運動控制的薩巴通訊社（Saba news agency）報導，機場遇襲造成3人死亡、荷台達市也有3人罹難，另有40人受傷。

獲伊朗撐腰的青年運動在Telegram貼文中證實這起攻擊，但未透露細節。他們近日也頻頻遭到美軍針對。

聯合國秘書長古特雷斯發言人發聲明譴責以色列與青年運動之間的敵對行動升級，對沙那機場、紅海港口和發電廠的襲擊尤其令人震驚。

以色列26日空襲葉門多處境內目標。美聯社
以色列26日空襲葉門多處境內目標。美聯社

機場 運動 青年

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