伊拉克、黎巴嫩接觸敘利亞新政府 盼建立友好關係

伊拉克代表團今天在敘利亞首都大馬士革（Damascus）會見敘利亞新政府當局，同日黎巴嫩外長與敘利亞外長通話。這是敘利亞前總統阿塞德政府垮台2週多以來的最新外交動向。

法新社報導，伊拉克政府發言人阿瓦第（Bassem al-Awadi）向國家媒體表示，由伊拉克情報首長沙特里（Hamid al-Shatri）率領的代表團「會見了敘利亞新政府當局」。

阿瓦第還提到，雙方討論了「敘利亞局勢的發展，以及兩國共同邊界的安全和穩定需求」

另一方面，黎巴嫩外交部表示，外交部長布哈比（Abdallah Bou Habib）今天與敘利亞外長席巴尼（Assaad Hassan al-Shibani）通話後，表達與敘利亞新統治者建立密切關係的期望。

根據黎巴嫩外交部聲明，布哈比告訴席巴尼：「黎巴嫩希望與敘利亞新政府建立最佳的睦鄰關係。」

由於阿塞德（Bashar al-Assad）政府與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）間的合作等因素，阿塞德與貝魯特（Beirut）當局的關係長期以來都不穩定。