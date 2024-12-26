快訊

柯文哲遭起訴…傳支持者揚言殺賴清德總統 府方回應了

全世界擁有最多土地的大地主是誰？答案出爐眾人跌破眼鏡

聽新聞
0:00 / 0:00

黎南以軍持續造成破壞 聯合國臨時部隊稱：令人擔憂

中央社／ 貝魯特26日綜合外電報導
聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）特派團團長兼部隊指揮官訪問黎巴嫩希亞姆村期間，站在以色列襲擊造成的受損房屋瓦礫旁。圖／路透社
聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）特派團團長兼部隊指揮官訪問黎巴嫩希亞姆村期間，站在以色列襲擊造成的受損房屋瓦礫旁。圖／路透社

以色列黎巴嫩民兵組織真主黨之間的停火協議已於上月底生效，然而，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）今天對以軍在黎南地區造成「持續」破壞表示憂心。

法新社報導，停火協議11月27日起生效，結束以色列和真主黨（Hezbollah）自加薩走廊（Gaza Strip）戰爭爆發以來，持續超過1年的敵對狀態，但雙方自此之後都曾指控對方違反協議。

根據停火協議，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊和黎巴嫩部隊將在靠近以色列邊境的黎國南方重新部署，以軍則須在60天內撤離這個地區。

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊今天發表聲明說，「以色列國防軍（IDF）在黎南居住區、農地和道路網絡持續造成破壞，這令人擔憂」。

聲明補充說，以軍行徑「違反第1701號決議」。聯合國安全理事會通過的1701號決議，結束以色列與真主黨上一次在2006年的戰爭。

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊再次呼籲以軍「及時撤出」黎巴嫩，以及「完全落實1701號決議」。

1701號決議指出，只有黎巴嫩部隊和聯合國駐黎巴嫩臨時部隊可以派遣到黎南地區，並呼籲以軍撤離黎巴嫩領土。儘管黎南地區存在政府軍，但實際上受到真主黨控制。

以色列 加薩走廊 真主黨 聯合國 黎巴嫩

延伸閱讀

以色列深陷多重戰火 上半年外國投資卻逆勢增加

聯合國：富國金援縮水 1.17億人告急 恐加劇全球饑荒

青年運動惹毛以色列！內唐亞胡決定打擊升級 以官員建議直接打伊朗

以色列被控違反停火致黎巴嫩2死 真主黨發射2枚拋射物

相關新聞

伊拉克、黎巴嫩接觸敘利亞新政府 盼建立友好關係

伊拉克代表團今天在敘利亞首都大馬士革（Damascus）會見敘利亞新政府當局，同日黎巴嫩外長與敘利亞外長通話。這是敘利亞...

黎南以軍持續造成破壞 聯合國臨時部隊稱：令人擔憂

以色列和黎巴嫩民兵組織真主黨之間的停火協議已於上月底生效，然而，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）今天對以軍在黎南地...

敘利亞14員警遭擊斃 安全部隊掃蕩阿塞德殘餘釀3死

敘利亞國營媒體報導，效忠敘利亞前總統阿塞德的部隊昨天擊斃14名員警後，敘利亞安全部隊今天向盤據敘國西部托土斯省的親阿塞德...

以色列部長訪伊斯蘭聖地 巴勒斯坦、約旦控「蓄意挑釁」

以色列國家安全部長班吉維爾今天造訪耶路撒冷的艾格撒清真寺院區，此舉激怒巴勒斯坦自治政府及約旦，它們指控這位極右派政治人物...

採訪車遭鎖定5巴勒斯坦記者殉職 以軍稱打擊聖戰分子

加薩走廊衛生當局配合的醫務人員表示，以色列今天清晨對加薩發動空襲，造成至少10人喪生，其中包括5名記者。根據記者權利組織...

以色列深陷多重戰火 上半年外國投資卻逆勢增加

以色列身陷多重戰線，在加薩走廊、黎巴嫩、伊朗均爆戰火，但該國在今年上半的外國投資金額，仍較去年同期有所上升。此外，哈瑪斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。