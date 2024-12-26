以色列部長訪伊斯蘭聖地 巴勒斯坦、約旦控「蓄意挑釁」
以色列國家安全部長班吉維爾今天造訪耶路撒冷的艾格撒清真寺院區，此舉激怒巴勒斯坦自治政府及約旦，它們指控這位極右派政治人物是蓄意挑釁。
法新社報導，以色列政府長期禁止猶太人在艾格撒清真寺（Al-Aqsa）院區祈禱，然而班吉維爾（Itamar Ben Gvir）一再違反這項禁令。
艾格撒清真寺位於以色列占領的東耶路撒冷舊城（Old City），是伊斯蘭第3大聖地，也是巴勒斯坦民族身分的象徵。此處同樣是猶太教最神聖之地，被尊為「聖殿山」（Temple Mount），是西元70年遭羅馬人摧毀的第2座聖殿遺址。
班吉維爾在社群媒體X平台發文說：「今天早上，我前往我們聖殿的所在地，為我方士兵平安無事、所有人質盡快回家及徹底勝利祈禱，如果上帝允許的話。」
他也發布自己在這個聖地的照片，背景是以色列維安人員與知名的圓頂清真寺（Dome of theRock）。
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