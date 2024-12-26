快訊

柯文哲遭起訴…傳支持者揚言殺賴清德總統 府方回應了

全世界擁有最多土地的大地主是誰？答案出爐眾人跌破眼鏡

以色列部長訪伊斯蘭聖地 巴勒斯坦、約旦控「蓄意挑釁」

中央社／ 耶路撒冷26日綜合外電報導
以色列國家安全部長班吉維爾今天造訪耶路撒冷的艾格撒清真寺院區。圖／路透社
以色列國家安全部長班吉維爾今天造訪耶路撒冷的艾格撒清真寺院區。圖／路透社

以色列國家安全部長班吉維爾今天造訪耶路撒冷的艾格撒清真寺院區，此舉激怒巴勒斯坦自治政府及約旦，它們指控這位極右派政治人物是蓄意挑釁。

法新社報導，以色列政府長期禁止猶太人在艾格撒清真寺（Al-Aqsa）院區祈禱，然而班吉維爾（Itamar Ben Gvir）一再違反這項禁令。

艾格撒清真寺位於以色列占領的東耶路撒冷舊城（Old City），是伊斯蘭第3大聖地，也是巴勒斯坦民族身分的象徵。此處同樣是猶太教最神聖之地，被尊為「聖殿山」（Temple Mount），是西元70年遭羅馬人摧毀的第2座聖殿遺址。

班吉維爾在社群媒體X平台發文說：「今天早上，我前往我們聖殿的所在地，為我方士兵平安無事、所有人質盡快回家及徹底勝利祈禱，如果上帝允許的話。」

他也發布自己在這個聖地的照片，背景是以色列維安人員與知名的圓頂清真寺（Dome of theRock）。

以色列 巴勒斯坦 清真寺 猶太

延伸閱讀

以色列深陷多重戰火 上半年外國投資卻逆勢增加

教宗聖誕文告 籲俄烏「有勇氣」和談 盼3地區實現和平

以軍突襲約旦河西岸難民營 8名巴勒斯坦人喪命

青年運動惹毛以色列！內唐亞胡決定打擊升級 以官員建議直接打伊朗

相關新聞

伊拉克、黎巴嫩接觸敘利亞新政府 盼建立友好關係

伊拉克代表團今天在敘利亞首都大馬士革（Damascus）會見敘利亞新政府當局，同日黎巴嫩外長與敘利亞外長通話。這是敘利亞...

黎南以軍持續造成破壞 聯合國臨時部隊稱：令人擔憂

以色列和黎巴嫩民兵組織真主黨之間的停火協議已於上月底生效，然而，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）今天對以軍在黎南地...

敘利亞14員警遭擊斃 安全部隊掃蕩阿塞德殘餘釀3死

敘利亞國營媒體報導，效忠敘利亞前總統阿塞德的部隊昨天擊斃14名員警後，敘利亞安全部隊今天向盤據敘國西部托土斯省的親阿塞德...

以色列部長訪伊斯蘭聖地 巴勒斯坦、約旦控「蓄意挑釁」

以色列國家安全部長班吉維爾今天造訪耶路撒冷的艾格撒清真寺院區，此舉激怒巴勒斯坦自治政府及約旦，它們指控這位極右派政治人物...

採訪車遭鎖定5巴勒斯坦記者殉職 以軍稱打擊聖戰分子

加薩走廊衛生當局配合的醫務人員表示，以色列今天清晨對加薩發動空襲，造成至少10人喪生，其中包括5名記者。根據記者權利組織...

以色列深陷多重戰火 上半年外國投資卻逆勢增加

以色列身陷多重戰線，在加薩走廊、黎巴嫩、伊朗均爆戰火，但該國在今年上半的外國投資金額，仍較去年同期有所上升。此外，哈瑪斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。