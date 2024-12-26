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採訪車遭鎖定5巴勒斯坦記者殉職 以軍稱打擊聖戰分子

中央社／ 加薩市26日綜合外電報導
加薩走廊衛生當局配合的醫務人員表示，以色列今天清晨對加薩發動空襲，造成至少10人喪生，其中包括5名記者。圖／歐新社
加薩走廊衛生當局配合的醫務人員表示，以色列今天清晨對加薩發動空襲，造成至少10人喪生，其中包括5名記者。圖／歐新社

加薩走廊衛生當局配合的醫務人員表示，以色列今天清晨對加薩發動空襲，造成至少10人喪生，其中包括5名記者。根據記者權利組織，以哈開戰迄今已有逾130名巴勒斯坦記者殉職

路透社報導，醫務人員通報，加薩巿（Gaza City）澤圖恩區（Zeitoun）1間房屋遭到空襲，造成5人死亡、20人受傷。由於仍有許多人受困瓦礫堆下，死亡人數恐將上修。

另據加薩走廊（Gaza Strip）衛生當局，中部紐瑟拉特（Nuseirat）艾爾瓦達醫院（Al-Awda Hospital）附近的另起空襲造成任職電視頻道「聖城今日」（Al-Quds Al-Youm）的5名記者喪生。

巴勒斯坦媒體和當地記者指出，殉職記者所搭乘的車輛外有「媒體採訪車」標示，這輛車平常是供在艾爾瓦達醫院和紐瑟拉特難民營內進行報導的記者使用。

以色列軍隊表示，空軍利用「精準鎖定的方式」攻擊這輛車，並稱車上有哈瑪斯（Hamas）盟友「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」（Palestinian Islamic Jihad）成員。

推動全球新聞自由的非營利組織「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists）指出，自以哈戰爭爆發以來，已有超過130名巴勒斯坦記者殉職。除非隨軍採訪，以色列不允許外國記者進入加薩。

巴勒斯坦 殉職 空襲

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