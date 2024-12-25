哈瑪斯：以色列提出新談判條件 耽誤停火協議

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯今天指控，以色列提出的「新條件」耽誤加薩走廊戰爭達成停火協議，不過哈瑪斯也承認，相關談判還在持續進行。

法新社報導，以色列尚未就確保去年10月7日被擄人質獲釋方面，發表任何關於新停火條件的公開聲明。

在卡達、埃及和美國斡旋下，以色列與哈瑪斯（Hamas）近日在卡達首都杜哈（Doha）進行間接磋商，重新燃起雙方達成休戰協議的希望，儘管事實證明這十分困難。

哈瑪斯透過聲明表示：「在卡達和埃及斡旋下，停火及換俘談判持續於杜哈認真進行…但占領方（意指以色列）為撤軍、停火、換俘及流離失所民眾返鄉設置新條件，導致達成協議有所延誤。」

哈瑪斯並未說明以色列提出什麼新條件。

以色列總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）本月23日告訴國會，談判出現「一些進展」；他的辦公室24日提到，以色列代表在參與「重大談判」後已從卡達返國。