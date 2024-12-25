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停火協議沒用？黎巴嫩控以空襲巴貝克 瞄準疑真主黨倉庫

中央社／ 貝魯特25日綜合外電報導
黎巴嫩國家通訊社表示，以色列今天黎明前對黎巴嫩東部巴貝克地區發動空襲。 歐新社
黎巴嫩國家通訊社表示，以色列今天黎明前對黎巴嫩東部巴貝克地區發動空襲。 歐新社

黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）表示，以色列今天黎明前對黎巴嫩東部巴貝克（Baalbek）地區發動空襲，稱此舉「違反」以色列和黎巴嫩真主黨間脆弱的停火協議。

法新社報導，停火協議11月27日起生效，結束以色列和真主黨（Hezbollah）自加薩走廊（Gaza Strip）戰爭爆發以來，持續超過1年的敵對狀態，但雙方自此之後都曾指控對方違反協議。

黎巴嫩國家通訊社表示，今天在塔拉雅鎮（Taraya）附近的襲擊並未造成傷亡，但稱這是「首次在巴貝克地區違反停火協議的行為」。

匿名的黎巴嫩安全消息人士表示，這起空襲瞄準了「據信由真主黨擁有的倉庫」。

真主黨數十年來一直掌控著黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部，以及黎巴嫩南部和東部。與以色列的戰爭大幅削弱了真主黨勢力，但並未摧毀這個組織。

由美國、法國、黎巴嫩、以色列和聯合國維和部隊組成的委員會負責監督停火，並確保能夠辨識並處理違規行動。

黎巴嫩已要求各方，尤其是美國和法國，施壓以色列加速從黎巴嫩南部撤軍，履行協議內容。

以色列 真主黨 空襲 黎巴嫩

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