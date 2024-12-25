快訊

曾發求救訊號、遇GPS干擾 亞塞拜然航空空難恐逾30死

新北等3縣市濃霧特報！能見度不足200公尺 持續至明天上午

葉門叛軍朝以色列發射彈道飛彈 以軍稱已於境外攔截

中央社／ 葉門首都沙那25日綜合外電報導
葉門叛軍「青年運動」（Houthi）今天表示，他們向以色列中部發射了1枚彈道飛彈。以色列軍方對此表示已加以攔截。 歐新社
葉門叛軍「青年運動」（Houthi）今天表示，他們向以色列中部發射了1枚彈道飛彈。以色列軍方對此表示已加以攔截。 歐新社

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）今天表示，他們向以色列中部發射了1枚彈道飛彈。以色列軍方對此表示已加以攔截。

法新社報導，伊朗支持的青年運動表示，該枚飛彈的目標是特拉維夫（Tel Aviv）地區；以色列方面報告稱，飛彈在進入以色列領土前已被擊落。

青年運動發布聲明表示，他們利用極音速彈道飛彈「巴勒斯坦2號」（Palestine 2）打擊以色列軍事目標，並宣稱「此次行動成功達成預定目標」。

自1年多前爆發以哈戰爭以來，青年運動已多次向以色列發射飛彈，以此聲援巴勒斯坦人民。

這些飛彈大多都會被攔截，但21日的襲擊擊中特拉維夫，造成16人受傷，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也因此對青年運動發出警告。

在這次的最新攻擊中，以色列中部大片地區響起空襲警報，提醒居民注意碎片殘骸墜落。不過以軍表示，在拋射物進入以色列前已將其擊落。

另根據以色列緊急醫療服務單位，目前並無傷亡通報。

以軍在通訊應用程式Telegram寫道：「1枚從葉門發射的飛彈在進入以色列領土前被攔截。」

以色列 伊朗 巴勒斯坦 彈道飛彈 空襲 葉門 運動

延伸閱讀

耶誕發動攻勢…俄飛彈無人機空襲烏 澤倫斯基譴責「不人道」

俄羅斯發射巡弋與彈道飛彈 猛轟烏東城市與能源系統

以軍突襲約旦河西岸難民營 8名巴勒斯坦人喪命

青年運動惹毛以色列！內唐亞胡決定打擊升級 以官員建議直接打伊朗

相關新聞

哈瑪斯：以色列提出新談判條件 耽誤停火協議

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯今天指控，以色列提出的「新條件」耽誤加薩走廊戰爭達成停火協議，不過哈瑪斯也承認，相關談判還在...

土耳其跨境打擊庫德族戰士 敘利亞北部和伊拉克擊斃21人

土耳其國防部今天表示，軍方在敘利亞北部和伊拉克一共擊斃21名庫德族好戰分子

停火協議沒用？黎巴嫩控以空襲巴貝克 瞄準疑真主黨倉庫

黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）表示，以色列今天黎明前對黎巴嫩東部巴貝克（Baalbek）地...

葉門叛軍朝以色列發射彈道飛彈 以軍稱已於境外攔截

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）今天表示，他們向以色列中部發射了1枚彈道飛彈。以色列軍方對此表示已加以攔截

影／「我不害怕」前敘利亞將軍放下武器 從軍人到平民迎新生

「我不害怕，也沒什麼好怕的。完成和解後，我就能自由過我的生活。」——在敘利亞的霍姆斯，一名阿塞德時期的前軍事將領正經歷從軍人到平民的轉換，開始全新的生活。

伊朗放寬網路使用限制 解禁WhatsApp和Google Play等平台

伊朗官方媒體24日報導，伊朗當局放寬部分民眾使用網路的限制措施，解除對Meta旗下通訊平台WhatsApp與Google...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。