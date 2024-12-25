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敘利亞基督徒首迎平安夜禮拜 宗教問題考驗新政權

中央社／ 大馬士革24日綜合外電報導

敘利亞前總統阿塞德12月初倒台後，敘利亞基督徒今天首度參加平安夜禮拜。對於矢言捍衛宗教少數群體權利的新伊斯蘭統治者而言是場初步試驗。

路透社報導，為防範針對基督教場所的暴力行為，這場聚會在森嚴戒備下舉行。多輛隸屬於現任政權伊斯蘭主義團體「沙姆解放組織」（HTS）的皮卡車。

敘國首都大馬士革（Damascus）聖母教堂（Lady ofDamascus Church）的長椅上，坐滿手持蠟燭的年輕人和老年人，飄揚的詩歌旋律在教堂內迴盪。

這場聚會舉行前數小時，有數以百計名抗議群眾齊聚大馬士革，譴責在中西部哈瑪省（Hama）北部村鎮所發生的焚燒耶誕樹事件。

在阿塞德政權垮台後，敘利亞發生幾起針對基督徒的事件，焚燒耶誕樹就是其中之一。

目前敘利亞實際統治者夏拉（Ahmed al-Sharaa）曾向基督徒和其他群體表示，在沙姆解放組織的治理下敘利亞，他們將是安全的。沙姆解放組織的前身為蓋達組織（al Qaeda）旗下分支。

夏拉曾是伊斯蘭遜尼派（Sunni）組織領袖，該組織將基督徒視為異教徒。但夏拉近期露面時，已迅速脫下聖戰服裝改穿商務西裝。

他告訴來訪的西方官員說，沙姆解放組織既不會報復前阿塞德政權，也不會鎮壓其他宗教少數群體。阿塞德政權高層人物主要來自什葉派分支阿拉維派（Alawite）。

對於夏拉的說法，許多基督徒仍持保留態度。

伊斯蘭 敘利亞 阿塞德

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