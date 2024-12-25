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伊朗放寬網路使用限制 解禁WhatsApp和Google Play等平台

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
伊朗放寬網路使用限制，解禁WhatsApp和Google Play等平台。美聯社
伊朗放寬網路使用限制，解禁WhatsApp和Google Play等平台。美聯社

伊朗官方媒體24日報導，伊朗當局放寬部分民眾使用網路的限制措施，解除對Meta旗下通訊平台WhatsApp與Google Play的禁令。

伊朗國營通訊社（IRNA）報導，當地網路最高委員一致通過放寬限制措施，包括解禁一些獲廣泛使用的外國平台，包括WhatsApp及Google Play等。並指解禁將分階段進行，將不限於少數平台。

伊朗在2022年爆發反政府示威浪潮，當局宣布禁止民眾使用WhatsApp及Google Play。除了這兩個應用程式，伊朗之前已禁止或限制民眾使用臉書、X及YouTube等服務。

媒體分析指，伊朗今次決定是因應當前經濟及外交遭遇挑戰，安撫國內反對派的舉措。

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