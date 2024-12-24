美國記者在敘利亞失蹤12年 救援組織：他還活著
美國團體全球人質援助組織（Hostage Aid Worldwide）今天說，它相信2012年在敘利亞失蹤的美國記者泰斯（Austin Tice）還活著，但沒有提供有關他下落的具體訊息。
法新社報導，全球人質援助組織的札卡（NizarZakka）說：「我們有資料顯示，到2024年1月奧斯汀（泰斯）還活著，而美國總統8月表示他還活著，我們確信他今天還活著。」
在敘利亞首都大馬士革（Damascus）舉行的記者會上，札卡展示一張圖片，他說這張圖片顯示2017年11月到2024年2月期間泰斯被囚禁的地點。
全球人質援助組織說，正與泰斯家人和美國當局合作。
現年43歲的泰斯曾在法新社、麥克萊契新聞（McClatchy News）、「華盛頓郵報」（TheWashington Post）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）和敘利亞其他媒體工作。
他於2012年8月在大馬士革附近失蹤。
遭推翻的敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權從未說過他們拘留泰斯。
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