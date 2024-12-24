土耳其：阿塞德垮台後 當地逾2.5萬敘利亞人返國
土耳其內政部長今天表示，自伊斯蘭主義團體「沙姆解放組織」（HTS）推翻敘利亞前總統阿塞德（Bashar al-Assad）以來，已有逾2萬5000名敘利亞人從土耳其返回祖國。
法新社報導，敘利亞2011年爆發內戰後，有將近300萬敘利亞難民逃到土耳其，對於土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）的政府而言，這些難民的存在一直是問題。
土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）告訴該國安納杜魯新聞社（Anadolu News Agency）：「過去15天期間，返回敘利亞的人數已超過2萬5000人。」
耶里卡亞指出，土耳其使領館將設立移民辦公室，以保存敘利亞人回國紀錄。
路透社則報導，美國軍方昨天指稱，美軍對敘利亞發動空襲，造成極端組織「伊斯蘭國」（IS）2名特工喪命，1人受傷。
敘利亞反抗軍12月8日占領首都大馬士革（Damascus），當天華府便宣布攻擊超過75處IS目標，美軍中央司令部（US Central Command）表示，此舉目的是確保IS「無法趁眼前局勢在敘利亞中部進行重建」。
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