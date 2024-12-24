土耳其炸藥工廠發生爆炸 12員工死亡4受傷送醫
土耳其官員說，西北部的一家炸藥工廠今天發生強烈爆炸，造成12人喪生，4人受傷。
法新社報導，影片顯示，玻璃和金屬碎片散落在工廠外，救護車現場待命。
當地省長烏斯陶格魯（Ismail Ustaoglu）說：「根據初步訊息，爆炸造成12名員工死亡，4人受傷送醫。」
官員表示，傷者的情況並不嚴重。
爆炸發生在上午8時25分，當地官員說，工廠的一個區域因爆炸的力量而倒塌。
土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）說，目前還不清楚爆炸發生原因，當局排除有人蓄意犯案的可能性。
檢察官已展開徹底調查。
這座工廠位於土耳其巴勒克埃西爾省（Balikesir）北部，為國內和國際市場生產彈藥、炸藥和信號彈。
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