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前以色列情報幹部透露呼叫器爆炸祕辛 證實遭捲入台廠清白

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用呼叫器9月集體爆炸，引發全貝魯特市恐慌。美聯社
黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用呼叫器9月集體爆炸，引發全貝魯特市恐慌。美聯社

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用台灣品牌的呼叫器（俗稱BB Call）9月集體爆炸。兩位以色列剛退役的資深情報幹部透露這項籌劃多年的祕辛，也證實呼叫器品牌授權商金阿波羅公司完全蒙在鼓裡，跟以色列情報機構摩薩德毫無關連。

兩位前摩薩德幹員在周日晚間播出的CBS節目「60分鐘」中接受訪問。他們戴著面具並透過變聲器改變聲音來隱藏身份。

其中一位情報人員透露，早在十年前即著手第一階段的行動，當年以色列在對講機裝了炸藥，真主黨並未察覺這些對講機是向敵人以色列購買的。這些對講機直到今年9月、而且是在呼叫器爆炸的隔天才引爆。

第二階段的計畫於2022年啟動，這回使用了裝有炸藥的呼叫器。據前情報人員透露，摩薩德得知真主黨從一家台灣公司購買呼叫器後，便開始展開布署。

為了在呼叫器內藏入炸藥，這些呼叫器必須稍微加大尺寸。摩薩德多次在假人身上進行測試，找出適量裝藥，確保只對真主黨成員本人造成傷害，不會波及周圍其他人。

摩薩德還測試了多種鈴聲，最終選擇一種聽起來很緊迫的鈴聲，吸引呼叫器使用者迅速從口袋中取出呼叫器。

化名為「加百列」的情報幹部表示，他花了兩周說服摩薩德高層同意出售這款較厚重的呼叫器。摩薩德透過在YouTube上發布假廣告來促銷這款呼叫器，宣稱有防塵、防水、電池壽命長等功能。

他還解釋摩薩德如何利用包括一家匈牙利公司在內的空殼公司，誘騙台灣的金阿波羅公司在不知情的情況下和摩薩德合作。

金阿波羅董事長許清光事發當時即澄清，在黎巴嫩發生爆炸的AR-924機種，是由匈牙利公司「BAC Consulting KFT.」取得商標授權，進行產品設計、製造與銷售，與金阿波羅無直接關聯。

「加尼列」說：「當他們（真主黨）向我們採購時，完全不知道自己是在向摩薩德購買。」「我們就像在打造一個『楚門的世界』，一切都由我們在幕後掌控。在他們所經歷的一切看起來都很正常。從商人、行銷、工程師到展示間等，一切都看似完全合法且毫無破綻。」

9月為止，真主黨已持有5,000個呼叫器。

以色列於9月17日發動攻擊，當時黎巴嫩各地的呼叫器鳴聲大作，即使持有人未下按鈕查看加密訊息，裝置也會自動爆炸。

加百列表示，這次行動的目的並非單純殺害真主黨成員。「如果人只是死了，那就只是死了。但如果他受傷了，你就得送他去醫院，照顧他。這需要投入金錢和精力，」他說：「那些手斷眼瞎的人，成為活生生的證據，走在黎巴嫩街頭，傳遞了『別招惹我們』的訊息。他們是我們在整個中東地區掌握優勢的活證據。」

金波羅公司所展開的呼叫器裝置。公司負責人即澄清，在黎巴嫩發生爆炸的AR-924機種，是由匈牙利公司「BAC Consulting KFT.」取得商標授權，進行產品設計、製造與銷售，與金阿波羅無直接關聯。路透
金波羅公司所展開的呼叫器裝置。公司負責人即澄清，在黎巴嫩發生爆炸的AR-924機種，是由匈牙利公司「BAC Consulting KFT.」取得商標授權，進行產品設計、製造與銷售，與金阿波羅無直接關聯。路透

以色列 呼叫器 爆炸 真主黨 薩德 金阿波羅

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