快訊

17歲少女疑遭麥當勞主管性侵走上絕路 士檢沉痛說明偵辦進度

小綠人剩2秒…女子跑步過馬路遭攔下開單喊冤 警「1理由」打臉

2025上半年生肖財運(上)／鼠別急著投資、牛有望加薪、2生肖當心被詐騙

以色列攔截從葉門發射拋射物 無人員傷亡

中央社／ 耶路撒冷24日綜合外電報導

以色列軍方今天表示，中部和南部今天響起空襲警報後，他們攔截了一枚從葉門發射的拋射物。

法新社報導，以色列軍方在通訊軟體Telegram上表示：「不久前，警報響起後，一枚從葉門發射的拋射物在進入以色列領土之前遭到攔截。」

「由於拋射物遭攔截後可能有彈片掉落，（軍方）發布火箭和飛彈警報。」

以色列緊急醫療服務機構紅色大衛之星（MagenDavid Adom）報告說，沒有人員因拋射物受傷。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天對伊朗支持的葉門「青年運動」（Huthi）叛軍發出警告，他對議員說：「我已指示部隊摧毀青年運動的基礎建設，因為試圖傷害我們的人都將遭到全力打擊，即使這需要時間。」

青年運動上週朝以色列發射兩枚飛彈，其中一枚21日在特拉維夫造成16人受傷。

以色列 葉門

延伸閱讀

青年運動惹毛以色列！內唐亞胡決定打擊升級 以官員建議直接打伊朗

影╱鐵穹失效？以色列第二大城罕遭飛彈命中 以軍認了：攔截失敗

首位踏足敘利亞領土的以國總理！內唐亞胡訪緩衝區 稱以軍將長駐當地

以色列砸1100萬美元擴大占戈蘭高地 擬增1倍人口

相關新聞

前以色列情報幹部透露呼叫器爆炸祕辛 證實遭捲入台廠清白

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用台灣品牌的呼叫器（俗稱BB Call）9月集體爆炸。兩位以色列剛退役的資深情報...

俄可能將敘利亞物資轉進利比亞 義大利跳腳

義大利國防部長表示，俄羅斯正把原本駐防敘利亞的軍事物資移往利比亞，將對地中海中部構成威脅

沙烏地復設大使館 塔利班仍遭國際抵制

根據美聯社報導，阿富汗外交部23日歡迎沙烏地阿拉伯大使館重新在阿富汗首都喀布爾開張...

真主黨通訊裝置連環爆案 前以色列情報人員披露新細節

針對今年9月發生的真主黨（Hezbollah）通訊設備連環爆事件，近日退休的2名資深以色列情報人員接受美國媒體專訪，分享...

青年運動惹毛以色列！內唐亞胡決定打擊升級 以官員建議直接打伊朗

以色列時報報導，繼葉門叛軍21日朝以色列特拉維夫發射彈道飛彈後，以色列總理內唐亞胡22日警告，可能會用攻擊其他伊朗代理勢...

英媒：加薩停火談判 進度已達9成

英國廣播公司廿一日報導，一位參與談判的巴勒斯坦高官說，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯間達成加薩停火與釋放人質協議的談判進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。