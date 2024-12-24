以色列攔截從葉門發射拋射物 無人員傷亡

以色列軍方今天表示，中部和南部今天響起空襲警報後，他們攔截了一枚從葉門發射的拋射物。

法新社報導，以色列軍方在通訊軟體Telegram上表示：「不久前，警報響起後，一枚從葉門發射的拋射物在進入以色列領土之前遭到攔截。」

「由於拋射物遭攔截後可能有彈片掉落，（軍方）發布火箭和飛彈警報。」

以色列緊急醫療服務機構紅色大衛之星（MagenDavid Adom）報告說，沒有人員因拋射物受傷。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天對伊朗支持的葉門「青年運動」（Huthi）叛軍發出警告，他對議員說：「我已指示部隊摧毀青年運動的基礎建設，因為試圖傷害我們的人都將遭到全力打擊，即使這需要時間。」

青年運動上週朝以色列發射兩枚飛彈，其中一枚21日在特拉維夫造成16人受傷。