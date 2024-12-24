沙烏地復設大使館 塔利班仍遭國際抵制

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】同樣是基地組織，敘利亞很快獲得周邊國家承認，阿富汗還在苦苦掙扎！沙烏地阿拉伯24日宣布重啟駐阿富汗大使館，讓目前掌權的塔利班非常高興，盼雙方持續深化外交關係。不過目前各國尚不承認塔利班，僅有少數阿拉伯國家設立使館、維持基本交流，但降低極端主義色彩的敘利亞很快就獲得周圍國家支持。

限縮人權難被承認

根據《美聯社》報導，阿富汗外交部23日歡迎沙烏地阿拉伯大使館重新在阿富汗首都喀布爾開張。沙烏地住喀布爾大使館則先在22日表示，基於提供阿富汗人民服務的精神，重新開啟大使館。阿富汗外交部副發言人塔卡也說，大使館重啟有助雙方關係促進。

不過重啟大使館並不等於建立邦交，目前沒有國家正式承認塔利班政權，《美聯社》提到，目前僅有阿聯、中國等國有讓塔利班派駐大使，卡達則與塔利班有非官方的連結。聯合國曾指出，塔利班對於女權與人權的限縮太嚴苛，很難獲得國際多數國家正式的國家與外交承認。

多國拜訪敘利亞

反觀同樣是基地組織，推翻阿薩德政權的沙姆解放組織在占領大馬士革後，周邊許多國家的官員便前往拜訪。《半島電視台》提到，約旦外交部長沙法迪與沙姆解放組織領導人沙拉見面後表示，全力支持敘利亞「兄弟」，卡達外交部長庫拉法尼也於近日拜會沙拉。土耳其外交部則承諾，會協助敘利亞政治轉型與重建。

沙拉則呼籲國際取消過去對敘利亞施加的各類經濟制裁，包括進出口與石油等，並強調希望能與約旦等周邊國家維繫敘利亞的安全與穩定。在占領大馬士革後，沙拉接受外媒專訪，表示會讓敘利亞更加開放下，有比較沖淡過去外界質疑其基地組織出身、較為極端的色彩，還有敘利亞戰略地位重要，各國都相當關心。

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