阿富汗變天3年多 沙烏地駐喀布爾大使館復館
阿富汗外交部今天歡迎沙烏地阿拉伯恢復駐喀布爾大使館運作的決定；3年多前，利雅德在塔利班（Taliban）接管阿富汗的時刻撤走大使館工作人員。
法新社報導，阿富汗外交部發言人阿瑪德（ZiaAhmad）在聲明中說：「透過運作的恢復，我們對於沙烏地阿拉伯和阿富汗的關係與合作得以強化的可能性感到樂觀。」
「我們還將能夠回應居住沙國境內阿富汗人遭遇的問題。」
利雅德在社群媒體平台X上宣布，決定恢復駐喀布爾大使館的運作。
文中提及：「基於為兄弟般的阿富汗人民提供一切服務的心願，沙烏地阿拉伯王國政府已決定從12月22日開始恢復駐喀布爾大使館的運作。」
2021年8月15日，利雅德當時聲稱，由於美國撤軍後塔利班重新掌權所導致的「不穩定局勢」，利雅德已從阿富汗首都撤出外交官。
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