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真主黨通訊裝置連環爆案 前以色列情報人員披露新細節

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
針對今年9月發生的真主黨（Hezbollah）通訊設備連環爆事件，近日退休的2名資深以色列情報人員接受美國媒體專訪，分享這項進行多年秘密行動的新細節。示意圖／歐新社
針對今年9月發生的真主黨（Hezbollah）通訊設備連環爆事件，近日退休的2名資深以色列情報人員接受美國媒體專訪，分享這項進行多年秘密行動的新細節。示意圖／歐新社

針對今年9月發生的真主黨（Hezbollah）通訊設備連環爆事件，近日退休的2名資深以色列情報人員接受美國媒體專訪，分享這項進行多年秘密行動的新細節。

美聯社報導，這2名前情報人員在昨晚播出的美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60Minutes）中接受訪問。為免身分曝光，他們戴上頭套，聲音也經過變聲處理。

化名為「麥可」（Michael）的前情報人員透露，在對講機裝內部裝設炸藥的行動始於10年前，真主黨一直沒有發現這些對講機是來自敵人以色列，直到今年9月，呼叫器連環爆的隔天，這些對講機才陸續被引爆。

另一位化名「嘉布瑞爾」（Gabriel）的退休情報人員指出，以國情報機構摩薩德（Mossad）發現真主黨向1家台灣企業訂購呼叫器後，呼叫器炸彈計畫的第2階段才於2022年啟動。

這些呼叫器的外殼需要稍微加大，以容納內藏的炸藥。為找出適當的炸藥量，以確保爆炸只會傷害真主黨戰士，而不影響近距離的其他人，以色列方面還利用假人進行多次測試。

摩薩德還測試多種鈴聲，以尋找1種聽起來具急迫性、讓人會迅速從口袋拿出呼叫器的鈴聲。

嘉布瑞爾提到，他們花了2週時間說服真主黨改用這種體積較大的呼叫器，其手段包括在YouTube投放假廣告，宣傳這種設備防塵、防水、電池壽命較長等優點。

他還提到摩薩德如何利用包括設址匈牙利等地的多家空殼公司，欺騙台灣金阿波羅公司（GoldApollo），在不知情狀況下配合摩薩德的行動。

麥可表示：「我們創造了一個虛假的世界。」

嘉布瑞爾說：「他們（真主黨）向我們買東西的時候，完全不知道自己在向摩薩德買東西。我們創造了『楚門的世界』（The Truman Show），一切都是我們在幕後操控。」

「在他們的認知中，一切都很正常。所有事情看起來都完全符合規範，包括商家、行銷人員、工程師、店面，一切都很正常。」

截至今年9月，已有5000台呼叫器被分配到真主黨戰士的口袋裡。

以色列於9月17日發動呼叫器攻擊。嘉布瑞爾指出，這次行動的目標與其說是要殺死真主黨戰士，不如說是要「傳達訊息」。

他說：「如果有人（因呼叫器爆炸而）死掉，那就是死掉了。但如果有人受傷，就得送他們去醫院、照顧他們，這需要投入大量金錢和精力。之後，這些失去雙手或雙眼的人就會成為黎巴嫩活生生的證明，告訴其他人，『不要惹以色列』。」

「他們將成為以色列在中東立威的有力證據。」

真主黨和以色列之間的戰爭，肇因於巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日在以色列南部發動致命攻擊，並於今年11月以停火協議告終。

麥可說：「我們希望他們感覺自己很脆弱，因為他們的確很脆弱。未來我們不能再使用呼叫器炸彈這招，因為已經用過了。我們已開始進行下一個計畫，而他們只能不斷猜測以色列的下一個目標是什麼。」

以色列 呼叫器 真主黨

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