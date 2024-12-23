敘利亞新領導人：境內武器交歸國家控制

中央社／ 大馬士革22日綜合外電報導

敘利亞新領導人夏拉今天當著到訪的土耳其外交部長費丹面前宣布，境內所有武器將交歸國家控制，包括在庫德族為首部隊手中的那些。

法新社報導，夏拉（Ahmad al-Sharaa）在與費丹（Hakan Fidan）的聯合記者會中表示，武裝派系將開始宣布他們「解散並且納編」軍隊。

他說：「我們絕不允許境內存在國家控制之外的武器，不管那是來自革命派系或出現在敘利亞民主力量（SDF）地區的派系。」敘利亞民主力量是庫德族主導的內戰軍事同盟。

而針對華府是否繼續支持庫德族戰士，或是對其北大西洋公約組織（NATO）盟友土耳其的安全需求相挺，費丹表示，美國總統當選人川普對此看得更透澈。

費丹說：「從美國利益的角度來進行數學計算，是土耳其還是諸如庫德工人黨（PKK）一類恐怖組織比較重要，川普先生從數學上馬上就會了解。」

土耳其認定庫德工人黨為非法組織，費丹意指被安卡拉認為與庫德工人黨掛鉤、但是受到美國支持的敘利亞境內庫德族戰士。

費丹同時強調，敘利亞是自力推翻前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）。

「此一勝利屬於你們而不是任何其他人，由於你們的犧牲，敘利亞才得以抓住歷史機遇。」

外界認為敘利亞反抗軍之所以能夠以僅僅12天的閃電攻勢終結阿塞德家族半世紀統治，土耳其的支持功不可沒。安卡拉對此一再予以駁斥。

土耳其 庫德族 敘利亞

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