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英媒：加薩停火談判 進度已達9成

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
英國媒體引述巴勒斯坦高官報導，以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯之間達成加薩停火與釋放人質協議的談判進度已完成九成，但仍需解決若干關鍵問題。 美聯社
英國媒體引述巴勒斯坦高官報導，以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯之間達成加薩停火與釋放人質協議的談判進度已完成九成，但仍需解決若干關鍵問題。 美聯社

英國廣播公司廿一日報導，一位參與談判的巴勒斯坦高官說，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯間達成加薩停火與釋放人質協議的談判進度已完成九成，但仍需解決若干關鍵問題。

主要爭點之一是戰後以色列是否繼續在「費城走廊」駐軍，這是加薩南部與埃及間的重要戰略地帶。該巴勒斯坦高官提到最近在卡達杜哈談判時的部分細節，其中包括可能沿以色列與加薩邊界建立一個長數公里的緩衝區。

該高官說，戰後以色列仍將在該緩衝區內駐軍。但隨著相關問題獲得解決，加薩三階段停火可能在幾天內達成。談判中的停火協議將包括用廿名巴勒斯坦囚犯，交換第一階段停火時釋放的一名以色列女性軍人，即一比廿的交換比。

這些巴囚的姓名尚未敲定，但將從約四百名正在以色列服刑廿五年或以上的囚犯中挑選。據信這些巴囚不包含巴勒斯坦法塔領導高層之一的巴固提，預料以色列當局不會同意放他。以色列人質則將分階段獲釋，據信哈瑪斯仍需確定若干失蹤的人質位置。

人質 以色列 巴勒斯坦

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