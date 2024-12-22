至少釀17死…以色列襲加薩走廊多地 北部醫院接獲疏散令
醫護人員指出，以色列軍隊稍早空襲加薩走廊多地，至少17名巴勒斯坦人喪命，其中8人死於加薩市一間提供流離失所家庭避難的學校；同時，以軍對加薩北部一家醫院下疏散令。
路透社報導，巴勒斯坦醫護人員表示，加薩市（Gaza City）為流離失所家庭提供避難的穆薩賓努塞爾學校（Musa Bin Nusayr School）有8人遇害，死者包括孩童。
以色列軍方的聲明宣稱，這次空襲鎖定巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）武裝分子，他們藏匿於這所學校內的指揮中心，運用此處策畫並執行針對以軍的攻擊。
此外，醫護人員提到，以軍空襲擊中加薩市一輛汽車，導致4名巴勒斯坦人喪生。
以軍還對加薩走廊（Gaza Strip）南部城市拉法（Rafah）以及汗尤尼斯（Khan Younis）發動兩場空襲，至少造成5名巴勒斯坦人殞命。
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