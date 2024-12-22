快訊

23歲女月薪40K「一半給家用、6K活存」 網勸買這2檔ETF更賺

台中法布甜稱市售草莓蛋糕「9成草莓都沒洗」！ 遭同業、農友怒轟 負責人急刪影片道歉

酸綠委立院演很大...一張照游淑慧酸：我凝望沒背後發涼？

敦促敘利亞新政府解決庫德族問題 土耳其撂重話

中央社／ 安卡拉21日綜合外電報導
土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）今天表示，如果敘利亞新政府無法解決安卡拉當局在庫德族方面的關切，土國將「不惜一切代價」確保自身安全。歐新社
土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）今天表示，如果敘利亞新政府無法解決安卡拉當局在庫德族方面的關切，土國將「不惜一切代價」確保自身安全。歐新社

土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）今天表示，如果敘利亞新政府無法解決安卡拉當局在庫德族方面的關切，土國將「不惜一切代價」確保自身安全。

敘利亞內戰軍事同盟「敘利亞民主力量」（SyrianDemocratic Forces，SDF）曾是美國盟友，雙方於打擊激進武裝團體伊斯蘭國（IS）期間曾並肩作戰，目前仍獲得美國的支持。

不過，SDF主幹、庫德族民兵團體「人民保衛軍」（YPG）卻被土耳其視為「庫德工人黨」（PKK）武裝分子的側翼。由於PKK近40年來在土耳其部分地區進行浴血叛亂，被土耳其、美國和歐洲聯盟認定為恐怖組織。

路透社報導，敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）本月8日垮台，土耳其支持的幾個敘國團體9日從SDF手中奪下敘北城市曼比季（Manbij），自此局勢日益緊繃。

阿薩德的垮台讓庫德族派系在尋求保留過去13年的政治成果上，居於劣勢。

費丹在接受法國24台（France 24）電視台訪問時表示，土耳其偏好的選項是，敘國新政府根據敘利亞領土的統一、主權和完整性來解決此一問題。他並補充說，YPG應立即解散。

費丹說，「如果沒有實現上述條件，我們就必須保護我們自己的國家安全。」當被問及這是否包括軍事行動時，費丹表示將「不惜一切代價」。

土耳其過去這段時間與其敘利亞盟友聯手，多次在敘北對YPG率領的SDF發動跨境攻勢，並一再要求同為北大西洋公約組織（NATO）成員國的美國停止支持庫德族戰士。

美國力挺的SDF於2014至2017年間，在美國空中支援下在擊潰伊斯蘭國武裝分子上發揮重要作用，並持續在戰俘營中看守伊斯蘭國戰士。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）曾警告，伊斯蘭國將企圖在這段時間重整旗鼓。

費丹表示，最近駐敘美軍的增加並非「正確決定」。他補充表示，美國以對伊斯蘭國的戰鬥為由增兵，只是支持SDF的「藉口」。

他說：「打擊伊斯蘭國只有一件事要做：把伊斯蘭國囚犯關在監獄裡，就是如此。」

他也表示，土耳其不贊成在敘利亞保留任何外國基地，包括俄羅斯基地，但選擇權握在敘利亞人民手上。

伊斯蘭國 土耳其 庫德族 敘利亞 美國

延伸閱讀

美取消1000萬美元懸賞令 晤敘利亞新當家「會談融洽」

敘利亞過渡政府防長與外長出爐 反抗軍高層獲任命

「盼平等對待每個人」阿塞德政權垮台後 敘利亞婦女為自由發聲

美與敘利亞新當家會談融洽 取消懸賞對方

相關新聞

美取消1000萬美元懸賞令 晤敘利亞新當家「會談融洽」

美國國務院的高級代表團20日抵達敘利亞首都大馬士革，與推翻總統阿塞德的沙姆解放組織(HTS)領袖夏拉(Ahmad al-...

敦促敘利亞新政府解決庫德族問題 土耳其撂重話

土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）今天表示，如果敘利亞新政府無法解決安卡拉當局在庫德族方面的關切，土國將「不惜...

伊朗勢力受重挫 仍靠反美情緒支撐

隨著敘利亞阿薩德倒台，真主黨與哈瑪斯的頹勢，目前伊朗在中東的勢力已經受到重挫！

美軍大黃蜂戰機紅海遭友軍誤擊！2飛行員彈射逃生成功 1人輕傷

路透報導，美國軍方表示，一架海軍F/A-18大黃蜂戰鬥機22日在紅海上空遭護航艦誤擊，迫使2名飛行員彈射逃生，兩人均生還...

巴基斯坦伊斯蘭主義組織攻擊西北部安全部隊 釀16死

巴基斯坦西北部與阿富汗接壤的南瓦茲里斯坦縣1名高階警官告訴路透社，伊斯蘭主義武裝分子今天凌晨攻擊當地安全部隊，造成16人...

「盼平等對待每個人」阿塞德政權垮台後 敘利亞婦女為自由發聲

在敘利亞，隨著阿塞德政權的垮台，人權組織和國際社會呼籲新的統治者重視敘利亞婦女的權利。一群敘利亞女性致力於為婦女們爭取更平等自由的待遇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。